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Єнс Столтенберг
Єнс СтолтенбергФото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images
ПолітикаСвіт

Країни НАТО обговорять збільшення витрат на оборону

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Деякі члени НАТО виступають за збільшення витрат на оборону на тлі війни РФ проти України, заявив Столтенберг. Він очолить переговори з цього приводу.

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Члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО) обговорять підвищення оборонних витрат у найближчі місяці, оскільки деякі з них закликають зробити цільові показники витрат кожної країни у два відсотки від її внутрішнього валового продукту (ВВП) мінімальними. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, оприлюдненому у вівторок, 3 січня.

"Деякі союзники рішуче виступають за те, щоб перетворити нинішній цільовий показник у два відсотки на мінімальний", - повідомив Столтенберг і додав, що очолить переговори з цього приводу.

"Ми будемо зустрічатися, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори в столицях", - сказав він, не уточнивши, які саме країни закликають до збільшення витрат. За даними джерел dpa, цю ідею останнім часом просувають Польща, Литва та Великобританія. Натомість противниками вважаються Німеччина, Канада і Бельгія, які наразі витрачають менше двох відсотків ВВП на оборону - цільового показника, який узгодили на саміті в 2014 році, коли Росія щойно анексувала український Крим.

Генсек НАТО хоче досягнути домовленості не пізніше наступного чергового саміту, який відбудеться у литовському Вільнюсі 11-12 липня.

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Столтенберг: НАТО має виробляти більше зброї

Напередодні Столтенберг заявив, що НАТО має збільшити виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в озброєнні зростає. Зокрема, за його словами, потрібна величезна кількість боєприпасів до артилерії. Обслуговувати системи озброєнь, які вже поставлені в Україну, - не менш важливо, ніж дбати про більшу кількість поставок, додав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО має бути готовим підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, адже Росія не демонструє жодних ознак відмови від бажання встановити контроль над нею, готова продовжувати війну і потенційно може спробувати розпочати новий наступ.

Генсек НАТО допускає, що війна завершиться за столом переговорів, але наголошує, що вирішальне значення для результату переговорів має сила України на полі бою. Українське керівництво має вирішити, на яких умовах воно сяде за стіл переговорів, а на яких - ні, резюмував він в інтерв'ю ВВС.

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