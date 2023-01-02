Ексгенерал НАТО прогнозує припинення вогню в Україні в 2023

На думку Ґанса-Лотара Домрьозе, коли РФ і Україна зрозуміють, що немає сенсу продовжувати воювати без прогресу в завоюванні територій, можна очікувати на переговори. Він вважає, що це станеться до літа.

Колишній генерал Бундесверу (збройних сил Німеччини. - Ред.) та Північноатлантичного альянсу (НАТО) Ґанс-Лотар Домрьозе (Hans-Lothar Domröse) очікує на припинення вогню у війні РФ проти України цього року. Таку думку він висловив у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe, оприлюдненому в понеділок, 2 січня.

За його словами, і Україна, і Росія розпочнуть новий наступ у найближчі місяці, щоб спробувати досягти своїх військових цілей, але згодом зрозуміють, що продовжувати бойові дії без захоплення нових територій немає сенсу.

"Я очікую, що на початку літа ситуація зайде в глухий кут, і тоді обидві сторони скажуть: зараз немає сенсу (воювати. - Ред.)", - заявив Домрьозе. На його думку, це був би момент для переговорів про припинення вогню.

"Залишиться лише можливість укладення угоди, яка влаштує обидві сторони", - вважає ексгенерал та додає, що одним із таких компромісів може стати відмова президента України Володимира Зеленського від негайного повернення під контроль Києва Криму та інших окупованих Росією територій.

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Москві не вигідно продовжувати інтенсивну війну?

На думку Домрьозе, сторони можуть домовитися про перехідний період строком, наприклад, 50 років, як це було у випадку з поверненням Гонконгу під контроль Китаю.

Експерт Німецького товариства зовнішньої політики з Росії та питань безпеки Андраш Рач (Andras Racs) також прогнозує переговори між Україною та Росією влітку і, як наслідок, припинення вогню. "Я майже впевнений, що до кінця року ми матимемо якесь припинення вогню: сподіваємося, що бойових дій більше не буде взагалі, але принаймні їх буде набагато менше", - каже Рач.

На його думку, такий розвиток подій є ймовірним з огляду на президентські вибори в РФ у 2024 році. Малоймовірно, що Росія вестиме інтенсивну війну напередодні та під час цих виборів, вважає Рач. Ще однією причиною цього експерт назвав посилення проблем з постачанням російської армії.

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