Зеленський про росіян: Вони бояться, і правильно бояться

Війна Росії проти України - новини неділі, 1 січня 2023 року.

++20:33++

Із 45 дронів "Shahed-136", запущених во території України у новорічну ніч, 33 збили льотчики і зенітники Повітряних сил, ще 12 – протиповітряна оборона Сухопутних військ. Про це повідомив в першому в 2023 році вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував в Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом", - сказав він.

++19:55++

Протягом доби 1 січня війська РФ завдали по території України 35 авіаційних ударів, зокрема, застосували БпЛА “Shahed-136”, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські війська здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і дитячої лікарні у Херсоні. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Противник, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська", - йдеться у повідомленні.

Задля дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої “добровільної евакуації" російські війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між цими населеними пунктами, повідомляють у генштабі ЗСУ.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Окрім того, війська РФ і далі використовують цивільні заклади на окупованій території для поранених солдатів. Зокрема, з такою метою вони використовують приміщення школи і пологового будинку в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, йдеться у зведенні.

++19:24++

Великобританія з 1 січня 2023 року повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Про це повідомляє МЗС країни в дописі у Twitter.

"Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі у тому, щоб зменшити їхню залежність", - йдеться у повідомленні.

++18:50++

З початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця 2022 року в Україні близько 14 870 разів оголошували повітряну тривогу, порахувала волонтерська ініціатива alerts.in.ua.

У середньому за добу повітряні тривоги оголошувалися 47 разів. Найменше за день - чотири рази, а найбільше - 189 разів.

Найчастіше повітряні тривоги оголошували в Харківській області — 1558 разів.

++18:15++

У новорічну ніч підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України знищили всі 45 запущених військами РФ дронів "Shahed", зокрема використовуючи зенітні ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS, повідомив у неділю, 1 січня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Вчора настільки інтенсивно працювали на цих установках наші фахівці, що в режимі бою не встигали перезаряджати ракети до NASAMS, настільки була потужна робота. Напевно, в жодної країни світу немає такого досвіду, коли в режимі реального бою перезаряджаються зенітні ракетні системи", - розповів він.

Ігнат додав, що NASAMS за доволі невеликий час використання в Україні вже продемонстрували свою ефективність. Наразі головне проблема в тому, що "у нас їх справді мало". "Бракує лише самих систем, самих пускових установок, щоб якомога більше території України було захищено", - зауважив речник.

++17:20++

Європа вітає Україну з Новим роком.

Лідери Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та представники Європейського Союзу у своїх новорічних привітаннях багато говорили про повномасштабне вторгнення РФ в Україну і обіцяли в 2023 році й надалі підтримувати Київ.

++16:52++

Станом на ранок 1 січня 2023 року понад 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинули та понад 876 зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України в Telegram.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 429, у Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначають в ОГПУ.

++16:35++

Війська РФ завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє - зазнали поранень, повідомив в Telegram очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

++16:03++

Росія під час масованого удару 31 грудня вперше використала ракетоносії з Каспійського моря. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк.

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано", - сказала Гуменюк.

За її словами, це може свідчити про те, що на Чорноморське узбережжя військам РФ складніше доставляти запаси. Це, своєю чергою, вказує на те, що українські сили оборони доволі успішно тримають під вогневим контролем логістичні шляхи, зазначила вона.

Також Гуменюк розповіла, що у Чорному морі залишається лише п'ять російських кораблів, а ракетоносії наразі знаходяться у пунктах базування. За її словами, це опосередковано може свідчити про те, що війська РФ перспоряджують засоби на цьому напрямку. Як зазначила Гуменюк, наразі можливі нові атаки з боку РФ з використанням дронів.

++15:20++

Всі системи життєзабезпечення Києва після вчорашніх та нічних обстрілів працюють в штатному режимі. Вода і опалення у жителів міста є, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Також переважна більшість споживачів — з енергопостачанням. За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновлення електрики", - йдеться у повідомленні Кличка в Telegram.

Внаслідок обстрілу, який здійснили війська РФ в ніч на 1 січня, у місті було зафіксовано два випадки падіння уламків ракети. У Шевченківському районі пошкоджено автомобіль, у Дніпровському падіння уламків руйнувань не спричинило. В обох випадках – без постраждалих, повідомив Кличко.

У Подільському районі міста місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану та запускав салюти. Чоловіка затримала поліція, тепер йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі, зазначив він.

++15:00++

Ввечері 31 грудня війська РФ вкотре обстріляли одну з ТЕС енергетичної компанії "ДТЕК", пошкодивши обладнання підприємства. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів "ДТЕК Енерго". Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Це вже 23-я терористична атака Росії на енергетичні об'єкти "ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

++14.35++

Керівник Херсонської ОДА опублікував фото руйнувань дитячої лікарні у Херсоні унаслідок обстрілів РФ. "Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон", - написав Ярослав Янушевич.

++14.20++

Папа Римський Франциск закликав вірян до солідарності з постраждалим цивільним населенням на тлі війни в Україні та інших збройних конфліктів. Під час недільної служби в базиліці Святого Петра у Ватикані 1 січня, у Всесвітній день миру, понтифік попросив молитися за тих, "хто постраждав від війни та хто в ці святкові дні живе у темряві та холоді, у злиднях і страху, серед насильства та байдужості".

++13.52++

Голова Європарламенту Роберта Мецола запевнила українців у подальшій підтримці в 2023. "Ми і надалі стоятимемо на боці України", - йдеться у її новорічному зверненні до жителів Європи. Вона записала відео на тлі прапорів ЄС та України.

++13.30++

У Херсоні внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, одна - поранена, повідомив Ярослав Янушевич. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько семи "прильотів", вибито понад 700 вікон. Керівник обласної ОДА також оприлюднив історію 13-річного хлопчика. який у новорічну ніч двічі потрапив під обстріли. Спочатку у селищі Наддніпрянське, а потім - під час перебування у реанімації в Херсоні. Дитину евакуювали до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

++12.50++

У результаті обстрілів Хмельницького 31 грудня померла 22-річна дівчина, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. У суботу її госпіталізували важкому стані, але не врятувати не вдалося. Усього до лікарень міста через атаку потрапили вісім цивільних. Під час суботнього ракетного удару росіяни влучили у військовий об'єкт в Хмельницькому, є влучання в АЗС, пошкоджено 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.

++12.00+

У Росії шукають озброєних в'язнів-найманців, що втекли з ПВК "Вагнер". Шестеро в'язнів були завербовані ПВК Вагнера, але згодом втекли з Луганської області України. Поліція у РФ припускає, що вони попрямували до Ростовської області.

++11.25++

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов опублікував фотографії дрона збитого у ніч на 1 січня. "Частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком!, написав він. - І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти".

++11.00++

Мер Києва Віталій Кличко закликав Німеччину передати Україні танки Leopard 2. "Без цього типу танків Україні буде дуже важко повернути собі подальші території", - написав Кличко в гостьовій колонці для німецького тижневика Bild am Sonntag. Він не виключив нової спроби Кремля захопити українську столицю, заявивши, що в Росії, як і раніше, триває мобілізація. "Київ був і залишається метою" для Москви, підкреслив Віталій Кличко.

++10.35++

Новорічне звернення президента Росії до співгромадян показує, що Володимир Путін зосереджений на виправданні війни і пов'язаних з нею витрат перед жителями РФ, і не впевнений у своїй здатності формувати інформаційний простір у країні, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Тези президента РФ про "повний суверенітет РФ" та "історичні території", імовірно, націлені на ультранаціоналістичну і провоєнну спільноту, яка регулярно посилається на захист анексованих українських регіонів як на причину для досягнення ще більш агресивних цілей та ще більш високої плати за них, вважають аналітики. Крім того, твердження Путіна демонструють його небажання думати про мирний кінець, окрім як на умовах, які диктують Україні та Заходу, зазначають укладачі зведення.

Цьогорічне 9-хвилинне звернення Путін записав на тлі військовослужбовців у штабі Південного військового округу. У новорічному привітанні він кілька разів повторив, що РФ воює за власну "справжню незалежність", заявляв про "моральну історичну правоту", розказував про "захист наших людей на наших історичних територіях", вживав термін "Новоросія" стосовно окупованих регіонів України, звинувачував Захід у "підтримці неонацистів в Україні" і нарікав на "санкційну війну" проти РФ.

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++10.02++

Міністерка у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді ФРН Ліза Паус (Lisa Paus) вважає за необхідне прискорити інтеграцію українських біженців із дипломом вихователя дитячого садка в ринок праці Німеччини. "Дуже важливо без зволікання визнати їхню кваліфікацію і дати їм можливість відвідувати мовні курси", - заявила Паус в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, нагадавши, що наразі дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців. "Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію", - наголосила міністерка.

++09.40++

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-131/136", знищено 45 дронів, уточнює командування Повітряних сил ЗСУ.

"Тринадцять у 2022-му і 32 - у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, майже три десятки безпілотників було випущено по Київській області. Попередньо, без постраждалих, але є пошкодження об'єкту інфраструктури.

++09.25++

Новобраний президент Бразилії Лула да Сілва зустрівся 31 грудня з представниками Росії та України перед своєю інавгурацією і закликав до припинення війни. Він окремо зустрівся зі спікеркою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко.

"У Бразилії ми маємо традицію захищати цілісність націй, і ми будемо говорити з ким завгодно для миру", - сказав Лула, який раніше цього місяця розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити бразильсько-російські відносини.

Швеція змінила Чехію на посаді країни-голови Ради ЄС

++08.50++

Повноваження голови Ради Євросоюзу перейшли від Чехії до Швеції, яка вже заявила, що продовжить підтримку України. "Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних поставок продовольства та енергоносіїв", - зазначила влада скандинавської країни.

++08.20++

У Києві на коліях відкритої ділянки виявили сторонні предмети, попередньо, уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної", інформує КМДА.

++07.51++



Дипломати посольства США в Києві через російські атаки провели новорічну ніч у підвалі. "Під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", - йдеться у жартівливому дописі у Twitter посольства.



++07.33++

Упродовж минулої доби Росія завдала 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв уточнюється.

Крім того, за добу було запущено 13 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Всі вони знищені українськими силами.

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Нічна атака на Київ: збито 32 повітряні цілі

++07.00++

У ніч на 1 січня Київ зазнав чергової атаки. Протиповітряна оборона працювала у столиці та області. За попередньою інформацією, сили ППО знищили 32 російські повітряні цілі. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 5:00 ранку за київським часом. Вона тривала понад чотири години. В Шевченківському районі Києва було пошкоджено авто. У Дніпровському районі уламки ракети впали на проїжджу частину.





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