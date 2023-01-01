Столтенберг: РФ і надалі прагне до контролю над Україною

Генсек НАТО вважає, що війна, розв'язана Росією проти України, швидше за все, завершиться мирними переговорами, але їхні умови і перебіг "повністю залежать від співвідношення сил на полі бою".

Попри успіхи Збройних сил України на полі бою, зарано говорити про швидке завершення війни Росії проти України, наголосив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у програмі Radio 4 World at One на BBC у неділю, 1 січня.

"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - зауважив він.

Столтенберг нагадав, що Росія провела мобілізацію, поповнила ряди армії і "багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання". "Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу" , - вважає він.

Генсек НАТО наголосив: для того, щоб Україна здобула перемогу, необхідна подальша підтримка з боку західних країн. "Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. Зокрема військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - упевнений Столтенберг.

Він вважає, що війна, розв'язана Росією проти України, "швидше за все" завершиться мирними переговорами, але їхні умови і перебіг "повністю залежать від співвідношення сил на полі бою".

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Європейці обіцяють підтримувати Україну в 2023-му

У своїх новорічних привітаннях і зверненнях лідери Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та представники Європейського Союзу обіцяли продовжувати підтримку України протягом 2023 року і "до перемоги".

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - наголосив, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).