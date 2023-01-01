Великобританія повністю припинила імпорт СПГ з Росії

Великобританія з неділі, 1 січня, припинила імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. "Ми відрізаємо (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їхню власну залежність", - повідомило в Twitter міністерство закордонних справ Великобританії.

Крім того, згідно плану, представленого Лондоном в липні минулого року, з 31 грудня країна мала відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ. На початку грудня Великобританія разом з іншими країнами Великої сімки, Європейським Союзом і Австралією запровадила обмеження ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів CША за барель.

Ці кроки також були спрямовані на те, щоб скоротити прибутки Росії і її можливості продовжувати війну проти України, оскільки продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень до Москви.

Щоб компенсувати скорочення постачання енергоносіїв з РФ і забезпечити власну енергетичну безпеку, Великобританія, серед іншого у вересні зняла мораторій на видобуток сланцевого газу, який діяв в країні з 2019 року. "На тлі незаконного вторгнення Путіна в Україну та перетворення енергетики на зброю зміцнення нашої енергетичної безпеки є абсолютним пріоритетом", - пояснили тоді в уряді країни.

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