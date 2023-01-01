Великобританія повністю припинила імпорт СПГ з Росії
Степан Смишляєв
47 хв. тому
Відмова від російського скрапленого газу - один з кроків Лондона, спрямованих на зменшення прибутків РФ.
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Великобританія з неділі, 1 січня, припинила імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. "Ми відрізаємо (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їхню власну залежність", - повідомило в Twitter міністерство закордонних справ Великобританії.
Ці кроки також були спрямовані на те, щоб скоротити прибутки Росії і її можливості продовжувати війну проти України, оскільки продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень до Москви.
Щоб компенсувати скорочення постачання енергоносіїв з РФ і забезпечити власну енергетичну безпеку, Великобританія, серед іншого у вересні зняла мораторій на видобуток сланцевого газу, який діяв в країні з 2019 року. "На тлі незаконного вторгнення Путіна в Україну та перетворення енергетики на зброю зміцнення нашої енергетичної безпеки є абсолютним пріоритетом", - пояснили тоді в уряді країни.