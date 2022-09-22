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Свердловина видобутку сланцевого газу методом гідророзриву
У Великобританії, попри попередні застереження екологів, зняли мораторій на видобуток сланцевого газу.Фото: Brennan Linsley/AP Photo/picture alliance
ЕкономікаВеликобританія

Великобританія відмовилася від мораторію на сланцевий газ

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
3 год. тому

Влада країни дозволила добувати газ методом гідророзриву пласта, що було заборонено з 2019 року через загрозу землетрусів.

https://www.dw.com/uk/velikobritania-skasuvala-moratorij-na-vidobutok-slancevogo-gazu/a-63210604

Уряд Великобританії заради "зміцнення енергетичної безпеки" країни зняв мораторій на видобуток сланцевого природного газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу). "Нам потрібно буде вивчити всі доступні можливості виробництва енергії сонця, вітру, видобутку нафти та газу, тому з нашого боку правильно зняти мораторій, щоб реалізувати будь-які потенційні внутрішні джерела газу", - наголосили в уряді в четвер, 22 вересня.

Зняття мораторію на видобуток сланцевого газу - це один із заходів в рамках нового раунду видачі ліцензій на видобуток нафти і газу, який розпочинається в Великобританії. Влада країни розраховує надати більше ста ліцензій розробникам родовищ. "На тлі незаконного вторгнення Путіна в Україну та перетворення енергетики на зброю зміцнення нашої енергетичної безпеки є абсолютним пріоритетом", - наголосили в уряді.

Це рішення привітали в компанії Cuadrilla Resources, якій належать найбільші свердловини видобутку сланцевого газу країні. "Зняття мораторію допоможе сланцевій промисловості розблокувати британський природний газ у кількостях, достатніх для задоволення потреб Великобританії у найближчі десятиліття", - зазначили в компанії.

Видобуток газу методом фрекінгу було заборонено з 2019 року

Метод гідравлічного розриву пласта для видобутку газу було заборонено у Великобританії з 2019 року через загрозу землетрусів. Проти фрекінгу виступають і екологічні активісти, зокрема через небезпеку зараження вод отруйними хімічними сполуками.

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Опитані агентством Reuters експерти засумнівалися, що зняття мораторію допоможе знизити ціни на енергоносії цієї зими, оскільки для розвитку галузі знадобиться багато років.

"Навіть якщо ризики виявляться керованими та прийнятними, сланцевий газ вплине на постачання до Великобританії тільки в тому випадку, якщо протягом наступного десятиліття будуть пробурені тисячі успішних свердловин", - сказав агентству професор Даремського університету Ендрю Аплін.

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Британці проти фрекінгу

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