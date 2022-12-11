У федеральному бюджеті Росії на 2023 рік передбачено виділення понад дев'яти трильйонів рублів на військові видатки, що становить понад 30 відсотків бюджету.Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance
РФ витратить третину держбюджету-2023 на війну - Лондон
Степан Смишляєв
2 год. тому
Бюджет РФ є "надто оптимістичним" у напрямках доходів і витрат, а тому тиск на "не військові" сфери зростатиме, вважають в розвідці Великобританії.
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У федеральному бюджеті Росії на 2023 рік, який вже підписав президент країни Володимир Путін, передбачено виділення понад дев'яти трильйонів рублів (143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронні органи. Це - значне збільшення порівняно з попередніми роками і становитиме понад 30 відсотків усього бюджету РФ, повідомила в неділю, 11 грудня, військова розвідка міністерства оборони Великобританії.
Британські розвідники вважають, що схвалений Путіним бюджет може бути "надто оптимістичним" у напрямках доходів і витрат. "Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - йдеться в повідомленні міноборони в Twitter.
У держбюджеті РФ частина "військових" статей є закритою, тому раніше обсяг витрат у цій сфері не оголошувався. Однак у листопаді міністр оборони країни Сергій Шойгу заявляв, що наступного року обсяг фінансування державного оборонного замовлення збільшиться майже у півтора рази.
Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі песимістично оцінив шанси на швидкі щирі мирні переговори між Росією та Україною. "Я не бачу з російського боку нічого такого, що давало би мені впевненість в тому, що Путін піде з добрими намірами на ці переговори. Загальна риторика досі залишається дуже конфронтаційною", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Sky News.
Міністр додав, що переговори мають бути справжніми та змістовними, а не "фіговим листочком для російського переозброєння і подальшого призову вояків".
Протягом грудня про необхідність переговорів з РФ для припинення війни проти України заявляли президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Франції Еммануель Макрон. Останній навіть пропонував надати Росії гарантії безпеки з боку Організації Північноатлантичного договору (НАТО), за що отримав критику від України та західних партнерів.