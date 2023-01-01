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Прапори Швеції та ЄСФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
ПолітикаШвеція

Швеція змінила Чехію на посаді країни-голови Ради ЄС

Анатолій Арні | Роман Губа
2 год. тому

Повноваження голови Ради Євросоюзу перейшли від Чехії до Швеції, яка вже заявила, що продовжить підтримку України.

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До Швеції в неділю, 1 січня, перейшло право головувати в Раді Європейського Союзу - скандинавська країна змінює на цій посаді Чехію в ході запланованої ротації, що відбувається раз на шість місяців.

З жовтня у Швеції розпочав роботу новий уряд, який користується підтримкою місцевих демократів, які виступають за більш жорстку міграційну політику країни. Це може ускладнити пошук компромісів у цій сфері та на рівні ЄС, зазначає AFP.

Також Швеція може вступити від імені ЄС у дискусію зі США через схвалені американським президентом Джо Байденом "екологічні субсидії" для промисловості Сполучених Штатів. Критики в Євросоюзі побоюються зниження конкурентоспроможності місцевих компаній на тлі підтримки для американських конкурентів, що загалом становитиме близько 400 мільярдів євро.

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Україна - одна з головних тем для Швеції

Раніше Стокгольм оголосив пріоритетні напрями головування в ЄС - безпеку, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності. "Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних поставок продовольства та енергоносіїв", - зазначила влада скандинавської країни.

На думку Стокгольма, на тлі війни в Україні необхідно забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, зокрема міцні трансатлантичні зв'язки. Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС.

Чехія, яка раніше вперше обійняла пост країни-голови в Раді ЄС після невдалого досвіду 2009 року, не тільки активно підтримувала Україну, але й винесла питання про обмеження видачі шенгенських віз росіянам на обговорення Ради ЄС. Незабаром після цього країни Шенгенської зони припинили дію укладеної з РФ угоди про спрощений режим видачі віз.

Швеція виступає за "зелену" економіку

Говорячи про сталий розвиток, шведська влада зазначила, що європейські економіки серйозно постраждали внаслідок війни в Україні та маніпуляцій з енергопостачанням з боку Росії. Однак це не повинно зупиняти ЄС на шляху переходу до більш екологічних варіантів економічного розвитку, наголосили у Стокгольмі.

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