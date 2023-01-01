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Міський голова Києва Віталій Кличко
Міський голова Києва Віталій КличкоФото: John Moore/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Кличко закликав Німеччину надати Україні танки Leopard

Роман Губа
22 хв. тому

Мер Києва в гостьовій колонці для німецького тижневика Bild am Sonntag закликав до подальшої підтримки України.

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Міський голова Києва Віталій Кличко закликав Німеччину передати Україні танки Leopard 2. Про це він написав у гостьовій колонці для німецького тижневика Bild am Sonntag. "Без цього типу танків Україні буде дуже важко повернути собі подальші території", - йдеться у ній. Кличко також не виключив нової спроби Кремля захопити українську столицю, вказавши що в Росії, як і раніше, триває мобілізація. "Київ був і залишається метою" для Москви, підкреслив Віталій Кличко.

Ціллю російської армії було принести Україні "темне Різдво, темний Новий рік, темне майбутнє", написав також Кличко. "Але вони прорахувалися, як завжди у цій війні! Ми сильніші, в тому числі завдяки Німеччині", - зауважив український політик. Кличко підкреслив, що німецька система ППО IRIS-T допомагає захищати українську цивільну інфраструктуру від повного знищення.  

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Танки розбрату

Обговорення поставок Києву німецьких танків Leopard 2 триває вже кілька місяців, і повільність уряду Німеччини в цьому питанні не раз ставала приводом для критики. Так, на початку вересня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розширити військову підтримку Києва, зокрема поставками танків. Однією з причин відмови, названих Шольцом, було небажання Берліна "діяти наодинці" в питаннях постачання озброєнь.

У перші місяці після початку широкомасштабного військового нападу Росії на Україну ФРН розглядала іншу модель допомоги Києву - так звані кругові поставки, в рамках яких європейські партнери Німеччини по НАТО відправляли б в Україну важку техніку радянського виробництва, а натомість отримували б від Німеччини сучасні танки.

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Однак це призвело до невдоволення Польщі, яка поставила в Україну понад 200 танків радянського зразка, але так і не отримала обіцяну техніку від ФРН. Варшава звинуватила Берлін у порушенні домовленостей.

Опитування, проведене у ФРН наприкінці грудня на замовлення dpa показало, що в німецькому суспільстві є незгода з наданням Україні танків Leopard 2. Проти надання Україні танків виступило 45 відсотків опитуваних, 33 відсотки висловились "за", а 22 - не змогли відповісти.

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