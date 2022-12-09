Столтенберг: Є загроза великої війни між НАТО і Росією

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 9 грудня.

++22.52++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість тим, що війна в Україні може вийти з-під контролю і перетворитися на війну між Росією і НАТО. "Якщо щось піде не так, це може піти жахливим чином не так", - зауважив Столтенберг в коментарі норвезькій телерадіокомпанії NRK в п'ятницю, цитує AP. "Це жахлива війна в Україні. Це також війна, яка може стати повноцінною війною, яка переросте у велику війну між НАТО і Росією, - сказав він. - Ми працюємо щодня над тим, щоб уникнути цього". Столтенберг також сказав в інтерв'ю, що "немає жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна є можливою", додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повномасштабною війною в Європі".

++22.28++

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви (РПЦ), повідомив у Facebook голова цього комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"). Водночас він зауважив, що цей законопроєкт не стосується заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та загалом "жодної української церкви, або релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора". "На глибоке переконання більшості членів комітету, сьогодні в Україні і немає церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта і вбивці, або керувалася б звідти - тобто таких просто не існує", - зауважив нардеп. Потураєв вважає, що будь-яка українська церква може підтвердити свою незалежність від російських "відповідними офіційними документами".

++22.09++

Білорусь без попередніх умов погодилася на транзит українського зерна через свою територію для експорту з литовських портів, повідомляє пресслужба ООН у п'ятницю за підсумками зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерріша із заступником міністра закордонних справ Білорусії Юрієм Амбразевичем.

++21.50++

Енергохолдинг "ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві, залежно від дефіциту електроенергії в системі. "Від сьогодні в Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, яка склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - ідеться у повідомленні компанії. Згідно з повідомленням, графіки складаються із трьох категорій. Білий колір на графіку означає, що світло є і наразі його наявність гарантована, сірий колір на графіку - в цей час не буде світла, світло-сірий колір на графіку - можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

++21.10++

Від початку війни РФ проти України і до жовтня включно громадянство РФ отримали майже 300 тисяч українців, підрахувало російське видання "Медиазона" на основі даних МВС РФ. Видання зазначає, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росія активізувала видачу паспортів українцям, які мешкають на окупованих територіях або були змушені виїхати до РФ. Головними центрами видачі документів стали Ростовська область і анексований Крим. Волонтери, які опікуються в РФ допомогою українцям, кажуть, що їх фактично змушують отримувати російське громадянство, бо без документів вони не можуть отримати будь-які соціальні послуги.

Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги

++20.49++

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та американському народу за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, схвалений у п'ятницю. "Дякуємо президенту Байдену за черговий пакет безпеки і за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ США у цій боротьбі - пліч-о-пліч з народом України", - написав Зеленський у Twitter.

++20.25++

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський. "Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі - Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця - не пошкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут - ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни", - сказав він. Зеленський подякував "усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогові відчутних втрат - у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором".

++20.10++

Естонія відправила в Україну 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням, повідомила посолка України в Естонії Мар'яна Беца. "Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії в Україну, а саме: в Житомир, Харків, Бучу і Полтаву", - написала посолка у Twitter у п'ятницю.

++19.36++

У Херсоні у п'ятницю відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню міста від російських окупантів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. "Сьогодні у Херсоні відбулося гасіння спеціальної марки, присвяченої визволенню Херсона! Вона з'явилася у продажу сьогодні і розлітається, як херсонські кавуни", - написав Тимошенко у Telegram у п'ятницю. Він зазначив, що "Укрпошта" оперативно заходить до деокупованих населених пунктів, забезпечуючи зв'язок, виплати та отримання гуманітарної допомоги. "Дякую фахівцям за їхню роботу. Відділення "Укрпошти" продовжують відкриватися в місті та області. Має бути ще багато роботи, багато нових марок і багато міст, де потрібно відновити роботу!" - наголосив Тимошенко.

++19.20++

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак у п'ятницю в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різноманітні засоби ППО, включно з ракетами. "Інформуючи про нові поставки летальної зброї, прем'єр сказав, що в найближчі тижні в Україну прибуде більше зенітних озброєнь і ракет ППО малої дальності", - ідеться в пресрелізі офісу британського прем'єра.

++19.03++

Президент США Джо Байден у п'ятницю санкціонував виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів, йдеться в меморандумі , опублікованому на сайті Білого дому.

Пакет допомоги буде спрямовано на посилення протиповітряної оборони України від безпілотників, заявив в п'ятницю речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі. Він заявив журналістам, що Вашингтон глибоко стурбований "поглибленням і зростанням оборонного партнерства" між Іраном і Росією, і Сполучені Штати використовуватимуть свої інструменти, щоб порушити ці відносини, зокрема що стосується безпілотників. Кірбі також сказав, що уряд США закликатиме країни-партнери обговорити і відреагувати на питання російсько-іранського партнерства.

++18.55++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні різною мірою пошкоджено 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі. "Наразі у системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

++18.28++

Комітет із питань гуманітарної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні. "Московський патріархат в Україні нарешті заборонять! Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект №8221", - повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

++18.25++

Мінфін США в п'ятницю заніс до санкційних списків, пов'язаних з порушеннями прав людини, Центральну виборчу комісію (ЦВК) РФ і 15 її членів, зокрема голову Еллу Памфілову. Також серед тих, хто потрапив під санкції - заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв і секретарка ЦВК Наталія Бударіна. Зазначається, що такі заходи Вашингтон ухвалив у зв'язку з референдумами у псевдоутвореннях "ДНР", "ЛНР", та Херсонській і Запорізькій областях. Крім цього, до цього списку санкцій потрапили ще шість фізосіб за участь у процесі "фільтрації" жителів у зоні бойових дій в Україні. Обмежувальні заходи, зокрема, торкнулися співробітників адміністрації президента РФ Олега Нестерова і Євгена Кіма.

++17.55++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості ввімкнення електропостачання. "Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію", - зауважив Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю. За словами прем'єра, перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні; другий пріоритет - це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави; третій пріоритет - це бізнес, який виробляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарські та молокозаводи; четвертий пріоритет - житловий сектор. "Лише після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатися електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дасть змогу нашій країні вистояти цієї зими", - заявив Шмигаль.

Болгарія вперше надає військову допомогу Україні

++17.34++

Болгарський парламент у п'ятницю схвалив перший в історії країни пакет військової допомоги Україні, що включає засекречений список озброєнь, підготовлений урядом. Болгарія раніше погоджувалася ремонтувати українську військову техніку на своїх заводах, але відмовлялася надавати Києву зброю безпосередньо через опозицію з боку президента країни Румена Радева і дружніх до Москви політичних партій, нагадує агенція AP. Болгарія і Угорщина були єдиними країнами-членами Європейського Союзу, які відмовилися надати Україні зброю після вторгнення Росії. Хоча повний перелік зброї залишається засекреченим, члени кабінету міністрів повідомили журналістам напередодні голосування, що пакет включає стрілецьку зброю та боєприпаси.

++17.21++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує найближчим часом провести окремі переговори з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним для пошуку шляхів врегулювання у війни РФ проти України, повідомляє Anadolu. Він вважає, що домовленості, досягнуті в Стамбулі щодо "зернової угоди", необхідно розвивати, і "стамбульський процес" все ще "залишається ідеальним майданчиком для переговорів щодо тривалого миру". Ердоган наголосив, що від самого початку війни Туреччина рішуче захищає територіальну цілісність України, водночас виступаючи "проти розпалювання напруги в регіоні ірраціональною політикою щодо Росії".

Лідери Ради Європи закликали світ об'єднати зусилля, щоб покласти край безкарності Росії в Україні

++17.10++

Дати колективну відповідь на грубі порушення прав людини та злочини, скоєні в Росією в Україні, закликали генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та голова Комітету міністрів Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гюльфадоттір. "Ми рішуче засуджуємо жахливі порушення прав людини, які здійснюються Росією та є одними з найсерйозніших з часів Другої світової війни. Закликаємо все міжнародне товариство вжити спільних рішучих дій для забезпечення відповідальності за всі злочини, вчинені в Україні в контексті російської агресії", - сказано в їхній заяві напередодні Дня прав людини.

"Система міжнародного захисту прав людини в Європі є найсильнішою у світі завдяки Європейській конвенції про права людини. Вона поширюється і на порушення, вчинені Росією до 16 вересня 2022 року", - наголошують у Раді Європи. З цього дня РФ перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

Рада Європи навчає фахівців в Україні вимогам конвенції про ефективне розслідування злочинів проти людяності під час війни. 16 та 17 травня 2023 року в Рейк'явіку відбудеться саміт глав держав та урядів, де обговорюватимуть роль Ради Європи у забезпеченні відповідальності Росії за грубі порушення прав людини, скоєні у війні проти України.

++16.59++

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ мала б раніше розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, коментуючи слова колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) про те, що укладення мінських угод в 2014 році дозволило Україні "стати сильнішою". "Мабуть, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, і раніше все це треба було розпочинати", - цитує Путіна агенція "Інтерфакс".

Він назвав слова Меркель "несподіваними" і такими, що "розчаровують". Президент РФ звинуватив колишнього президента України Петра Порошенка в тому, що він не збирався виконувати мінські угоди і зробив висновок, що інші учасники переговорів "теж нас обманювали", щоб "накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій".

Напередодні в інтерв'ю виданню Zeit Меркель наголосила, що "мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні". "Вона використала цей час, щоб стати сильнішою, як це видно сьогодні. Україна 2014-2015 років - це не сучасна Україна", - наголосила ексканцлерка, жодним чином не вказавши на будь-яку підготовку до війни з РФ, постачання зброї чи відмову котроїсь з сторін від виконання угод.

++16.40++

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої сторони обговорили реалізацію української формули миру. "Підтримую регулярний діалог з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України", - написав Зеленський у Twitter. Він також зазначив, що під час розмови співрозмовники "синхронізували позиції перед онлайн-самітом Великої сімки.

++16.20++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що так звана "спецоперація", тобто загарбницька війна проти України, йде "стабільно" і "жодних питань і проблем там сьогодні немає". Також, за його словами, процес урегулювання ситуації "буде непростим і потребуватиме певного часу". "Але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються "на землі", - сказав Путін на пресконференції за підсумками візиту до Киргизії, цитує "Інтерфакс".

++16.15++

Єврокомісія та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) об'єднали зусилля для розширення "ліній солідарності" між Україною, Молдовою та ЄС. Вони домовилися про наступні конкретні кроки та потенційне фінансування, щоб підтримати потік товарів в Україну та з України.

Єврокомісія констатує, що залізничні "лінії солідарності" між Україною та ЄС - єдиний спосіб вивезення сільськогосподарської продукції з України суходолом - досягли межі своїх можливостей: вузькі місця зберігаються, а витрати на логістику залишаються високими. Для вирішення цих проблем Єврокомісія, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк у листопаді виділили фінансову підтримку у розмірі 1 мільярда євро.

У Брюсселі наголошують, що більшої ефективності на "лініях солідарності" можна досягти з відносно низькими витратами за рахунок впровадження раціональних рішень, а також покращення співробітництва та координації між партнерами.

++16.02++

Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей, заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. "На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра", - сказала Герасимчук на брифінгу у п'ятницю у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". За словами дитячої омбудсменки, щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується. "Нам іще доведеться дізнатися щонайменше про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада", - зазначила Герасимчук.

Моді відмовився від саміту з Путіним

Нарендра Моді відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним Фото: Pib Pho/Press Information Bureau/ZUMAPRESS.com/picture alliance

++15.50++

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від щорічної особистої зустрічі з Володимиром Путіним "через те, що російський президент пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні", повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на високопосадовця з Індії. Це другий випадок скасування саміту з 2000 року, коли відносини між Росією та Індією набули формату стратегічного партнерства. Зазвичай такі зустрічі проводять у грудні, нагадує агентство.

++15.19++

Саміт Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не знімати санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через військову агресію проти України, повідомляє пресслужба МОК. "Переважна більшість учасників погодилася з тим, що санкції проти російських і білоруських держав та урядів як винних у неприпустимому порушенні Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії мають залишатися в силі", - йдеться у повідомленні. Зберігається заборона на організацію, проведення та підтримку будь-яких міжнародних змагань у Росії та Білорусі, а також заборона на демонстрацію національних гімнів, прапорів та квітів російськими та білоруськими спортсменами. У лютому МОК рекомендував міжнародним федераціям усунути росіян та білорусів від своїх змагань через військову агресію проти України. Більшість федерацій послідували рекомендації МОК.

ВВП у третьому кварталі 2022 року знизився майже на третину

++15.13++

У липні-вересні 2022 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, зменшився на 30,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомила у п'ятницю Державна служба статистики. Порівняно з 2-м кварталом 2022 року ВВП збільшився на 9,0 відсотка.

Натомість зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2022 року сповільнилося до 0,7 відсотка з 2,5 відсотка у жовтні, 1,9 - у вересні, 1,1 відсотка - у серпні, повернувшись на рівень липня.

++14:45++

Європейський Союз запровадить додаткові санкції щодо Ірану за постачання Росії безпілотників, які та використовує у війні проти України. За словами дипломатів, обмежувальні заходи будуть поширені на ще вісьмох осіб і організацій, причетних до виробництва і постачання дронів РФ. За даними агентства AFP, офіційно рішення мають оприлюднити в понеділок, 12 грудня.

++14:29++

Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Міська рада присвоїла звання почесного громадянина Ірпеня англійському вуличному художнику, відомому в світі під псевдонімом Banksy. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження", - написав міський голова у Facebook, оприлюднивши фото рішення міськради.

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++14:14++

За даними Міжнародної федерації журналістів, цього року в світі були вбиті 67 працівників ЗМІ, найбільше - в Україні - 12. Більшість з них були українцями за національністю, передає агентство Associated Press.

++13:48++

Опозиціонера Яшина визнали винним у "поширенні фейків" про армію РФ

Суд у Москві визнав російського опозиційного політика, колишнього муніципального депутата Іллю Яшина винним у "поширенні фейків" про армію РФ. Приводом для порушення кримінальної справи став ефір на YouTube від 7 квітня, де Яшин розповідав про масові вбивства російськими солдатами мирних жителів Бучі на Київщині.

Ілля Яшин Фото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/imago

Політика засудили до восьми з половиною років позбавлення волі в колонії загального режиму. Після закінчення цього терміну йому протягом чотирьох років буде заборонено користуватися інтернетом.

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++13:23++

Суд у Литві позбавив посвідки на проживання Олену Камінскас (Шебунову), яку вважають матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Їй також заборонили в'їзд до країни на п'ять років, а в держави Шенгенської зони - на три роки.

У найближчі два тижні буде вирішуватися питання про наявність литовського громадянства у її чоловіка - бізнесмена Адолфаса Камінскаса, повідомляє національна телерадіокомпанія LRT.

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++12:50++

Українська національна компанія "Енергоатом" заявляє, що 8 грудня російські військові увірвалися до приміщення, в якому розташоване управління соціальних програм Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та сильно побили начальника Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

"Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку. Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - ідеться в повідомленні.

"Енергоатом" закликає Міжнародне агентство з атомної енергії провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС.

++12:22++

З нагоди міжнародного дня пам'яті жертв геноциду міністерство закордонних справ України закликає світ підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ задля притягнення російського керівництва до відповідальності.

"Триваюча восьмий рік поспіль агресія РФ проти України має чіткі ознаки геноциду. Скоєні російськими окупантами звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі, Херсоні, цілеспрямоване знищення цивільної критичної інфраструктури жахають увесь світ. Злочинний кремлівський режим - сумлінний спадкоємець свого сталінського попередника - так само ставить за мету знищення українців та кримських татар, стирання української етнічної та культурної ідентичності, заперечення багатої історії Української держави та нації, забуття рідної мови", - йдеться в заяві МЗС.

++11:56++

З нагоди міжнародного дня боротьби з корупцією та дня прав людини Великобританія запровадила санкції щодо 30 осіб з 11 країн, яких вона назвала "корумпованими політичними діячами, порушниками прав людини і винуватцями сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом". До британського санкційного списку потрапив російський полковник Раміль Ібатуллін за його роль як командира 90-ї танкової дивізії, повідомляє агентство Reuters.

Тим часом Канада за порушення прав людини наклала санкції на 33 російських чиновників, у тому числі за придушення протестів проти війни в Україні. Від початку війни в санкційному списку Канада опинилися вже 1,5 тисячі громадян і компаній.

++11:28++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з російським президентом Володимиром Путіним, яка має відбутися у неділю 11 грудня.

Також Ердоган збирається поговорити й з президентом України Володимиром Зеленським щодо "зернової угоди", укладеної між Києвом і Москвою з Організацією Об'єднаних Націй за посередництва Анкари, повідомляє агенція Reuters.

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++11:00++

Росія, ймовірно, отримала поповнення запасів дронів-камікадзе з Ірану, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті.

Розвідники роблять такий висновок з повідомлень генерального штабу Збройних сил України про збиття 6 грудня 17 безпілотників, у тому числі 14 іранських "Шахедів", а також про використання Росією 7 грудня наданих Іраном дронів для ударів по Запорізькій та Дніпровській областях. До цього повідомлень про іранські дрони-камікадзе не було протягом трьох тижнів. Це, на думку британської розвідки, свідчить про вичерпання Росією попередніх запасів. Повідомлення про нові удари свідчать, що "РФ відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених безпілотників", ідеться в звіті.

++10:32++

У ФРН від імені консульства України розсилають фейкові "запрошення" воювати

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Зазначені листи є підробкою, наголошують в українському міністерстві закордонних справ. "Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - написав речник міністерства Олег Ніколенко у Facebook.

Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. "Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - додав Ніколенко.

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++10:00++

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви (Московського патріархату).

За твердженням СБУ, він здійснював антиукраїнську діяльність. "Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів", - ідеться у повідомленні.

Тим часом управління СБУ в Київській області проводить "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на території об'єкту Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі.

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++09:35++

Розкішна яхта російського олігарха Дмитра Мазепіна, яку раніше затримали через санкції Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України, зникла з порту італійського острова Сардинія, повідомляє The Guardian.

Востаннє 22-метрову яхту Aldabra, вартість якої оцінюють від 700 тисяч до мільйона євро, бачили там влітку. Її затримали в порту Ольбія у березні. В червні, за кілька годин до того, як власником офіційно визнали Мазепіна, яхта зникла.

Поліція повідомила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії, доки там доводили ім'я її кінцевого власника. Слідство встановило, що судно робила зупинку в невеликому порту Тунісу, але її поточне місцезнаходження невідоме.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину з замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

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++09:01++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 8 грудня загинули п'ятеро мирних жителів: троє у Бахмуті, по одному в Торецьку та в Нетайловому. Ще дві людини в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

На Херсонщині за добу поранень дістали восьмеро цивільних. Російська армія обстріляла область з мінометів, артилерії, танків і реактивних систем залпового вогню 68 разів. У Херсоні поцілили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та інші будівлі, розповідає Ярослав Янушевич.

На Харківщині з пораненнями внаслідок обстрілів учора госпіталізували трьох людей, один чоловік перебуває у важкому стані. Протягом доби ракетних та артилерійських ударів зазнали Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. У Куп'янську горіли складські приміщення продовольчого підприємства, у Безлюдівській громаді пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, а в Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння. Про це пише Олег Синєгубов.

На Миколаївщині артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Під артилерійські удари потрапив і населений пункт та акваторія Очаківської громади, внаслідок чого також був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає, пише Віталій Кім.

На Дніпропетровщині війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії обстрілювали Нікопольський район. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів побиті кілька приватних будинків, обірвана лінія електропередач. Люди вціліли, каже Валентин Резніченко.

++08:33++

США підготували військову допомогу Україні на ще 275 мільйонів доларів

США надішлють Україні військову допомогу на ще 275 мільйонів доларів, повідомляє агенція Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Нова військова допомога США Україні включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Нова допомога включатиме: системи протидії безпілотникам, генератори, більше високомобільних військових автомобілів HUMVEE, 80 тисяч боєприпасів для гаубиць, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Публічно про це мають оголосити пізніше сьогодні. Допомогу нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву.

З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, перевищить 19,3 мільярда доларів.

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++08:04++

США планують сьогодні оголосити про нові санкції щодо Росії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на представників американської адміністрації. За словами чиновників, обмеження будуть спрямовані насамперед на низку представників російських оборонних компаній, які беруть участь у передачі Росії іранських безпілотників.

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++07:40++

За минулу добу російська армія завдала п'яти ракетних і трьох авіаційних ударів по українській території, а також здійснила 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили 8 грудня атаки військ РФ у районах Білогорівки Луганської області та Кліщіївки і Мар'їнки Донецької. Серед іншого, українські військові вразили за день два російські склади боєприпасів.

++07:20++

"Спорт поза політикою": Кулеба нагадав главі МОК про 184 убитих РФ спортсменів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вбила 184 українських спортсменів. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на слова президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Бах.

За даними ЗМІ, Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон наполягає на участі усіх країн, у тому числі й Росії, в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

"Пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не повинен бути політизованим" і до спортсменів з України, Росії та Білорусі слід ставитися однаково. Використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів - огидно", - написав Кулеба у Twitter.

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