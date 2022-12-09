США надають Україні допомогу ще на 275 мільйонів доларів

Нова військова допомога США має посилити можливості України в протиповітряній обороні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Вашингтон надав Україні озброєнь на більш ніж 19,3 мільярда доларів.

Вашингтон виділив 275 мільйонів доларів "на предмети оборонного призначення та послуги міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку" для України, йдеться у меморандумі президента США Джо Байдена, оприлюдненому у п'ятницю, 9 грудня, на сайті Білого дому.

В документі не зазначено, що саме увійде до нового пакету допомоги, однак за попередньою інформацією, він має включати 80 тисяч боєприпасів для гаубиць, боєприпаси для реактивних системи залпового вогню HIMARS, системи протидії безпілотникам, військові автомобілів HUMVEE, генератори та інше обладнання.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за нову допомогу, зазначивши, що "жоден ракетний терор не зупинить" боротьбу українців за свободу. "Важливо, що народ США у цій боротьбі - пліч-о-пліч із народом України", - написав він у Twitter.

Нові можливості ППО

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, новий пакет посилить можливості України в протиповітряній обороні (ППО). Передбачається, що він також міститеме дві системи ППО та "обладнання протидії безпілотним авіаційним системам", зауважує Reuters.

Допомогу нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву. За словами Кірбі, нове обладнання "вже в дорозі". Загальна сума допомоги менша, ніж більшість останніх пакетів, які надавали США, і це пояснюють тим, що багато військових чиновників і експертів прогнозують зменшення атак протягом зими. З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить 19,3 мільярда доларів, зазначає AP.

Безпрецедентний оборонний бюджет

Напередодні, 8 грудня, Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів. Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Очікується, що наступного тижня за бюджет проголосує Сенат, після чого він надійде на підпис президенту Джо Байдену.