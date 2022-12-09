  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Запуск ракети з РСЗВ HIMARS
США надають Україні новий пакет військової допомоги на виділив 275 мільйонів доларівФото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США надають Україні допомогу ще на 275 мільйонів доларів

Степан Смишляєв
28 хв. тому

Нова військова допомога США має посилити можливості України в протиповітряній обороні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Вашингтон надав Україні озброєнь на більш ніж 19,3 мільярда доларів.

https://p.dw.com/p/4KklM

Вашингтон виділив 275 мільйонів доларів "на предмети оборонного призначення та послуги міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку" для України, йдеться у меморандумі президента США Джо Байдена, оприлюдненому у п'ятницю, 9 грудня, на сайті Білого дому.

В документі не зазначено, що саме увійде до нового пакету допомоги, однак за попередньою інформацією, він має включати 80 тисяч боєприпасів для гаубиць, боєприпаси для реактивних системи залпового вогню HIMARS, системи протидії безпілотникам, військові автомобілів HUMVEE, генератори та інше обладнання.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за нову допомогу, зазначивши, що "жоден ракетний терор не зупинить" боротьбу українців за свободу. "Важливо, що народ США у цій боротьбі - пліч-о-пліч із народом України", - написав він у Twitter.

Нові можливості ППО

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, новий пакет посилить можливості України в протиповітряній обороні (ППО). Передбачається, що він також міститеме дві системи ППО та "обладнання протидії безпілотним авіаційним системам", зауважує Reuters.

Допомогу нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву. За словами Кірбі, нове обладнання "вже в дорозі". Загальна сума допомоги менша, ніж більшість останніх пакетів, які надавали США, і це пояснюють тим, що багато військових чиновників і експертів  прогнозують зменшення атак протягом зими. З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить 19,3 мільярда доларів, зазначає AP.

Безпрецедентний оборонний бюджет

Напередодні, 8 грудня, Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів. Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Очікується, що наступного тижня за бюджет проголосує Сенат, після чого він надійде на підпис президенту Джо Байдену.

Проміжні вибори у США: чи зменшиться підтримка України

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Запуск ракети з РСЗВ HIMARS

США надають Україні допомогу ще на 275 мільйонів доларів

Політика28 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика10 год. тому
Статуя Юстиції перед Солом'янським районим судом Києва

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Закон і право12 год. тому
external

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Суспільство12 год. тому02:35 хв.
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Політика8 грудня 2022 р.
external

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

Суспільство8 грудня 2022 р.06:54 хв.
Супутниковий знімок аеродрому у Саратовській області Росії, по якому було завдано удару безпілотником.

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Політика8 грудня 2022 р.
На головну сторінку