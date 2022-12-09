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Реактивна система залпового вогню HIMARSФото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

США підготували військову допомогу Києву на ще 275 мільйонів

Євгенія Наконечна
4 год. тому

Нова американська військова допомога Києву включатиме боєприпаси та системи виявлення і знешкодження безпілотників.

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США надішлють Україні додаткові 275 мільйонів доларів військової допомоги, включно з великою кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам. Про це в п'ятницю, 9 грудня, повідомляє агенція Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Загальна сума допомоги менша, ніж більшість останніх пакетів, які надавали США, і це пояснюють тим, що багато військових чиновників і експертів прогнозують зменшення атак протягом зими.

Нова допомога включатиме:

  • 80 тисяч боєприпасів для гаубиць,
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS,
  • системи протидії безпілотникам,
  • більше високомобільних військових автомобілів HUMVEE,
  • генератори та інше обладнання. 

Публічно про нову допомогу мають оголосити пізніше сьогодні. Її нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву. З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, перевищить 19,3 мільярда доларів.

Безпрецедентний оборонний бюджет

Напередодні, 8 грудня, Палата представників (нижня палата. - Ред.) Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів.

Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, повідомило агентство Reuters.

Очікується, що наступного тижня за бюджет проголосує Сенат США (верхня палата парламенту. - Ред.), після чого він надійде на підпис президенту Джо Байдену.

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