США підготували військову допомогу Києву на ще 275 мільйонів

США надішлють Україні додаткові 275 мільйонів доларів військової допомоги, включно з великою кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам. Про це в п'ятницю, 9 грудня, повідомляє агенція Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Загальна сума допомоги менша, ніж більшість останніх пакетів, які надавали США, і це пояснюють тим, що багато військових чиновників і експертів прогнозують зменшення атак протягом зими.

Нова допомога включатиме:

80 тисяч боєприпасів для гаубиць,

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS,

системи протидії безпілотникам,

більше високомобільних військових автомобілів HUMVEE,

генератори та інше обладнання.

Публічно про нову допомогу мають оголосити пізніше сьогодні. Її нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву. З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, перевищить 19,3 мільярда доларів.

Безпрецедентний оборонний бюджет

Напередодні, 8 грудня, Палата представників (нижня палата. - Ред.) Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів.

Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, повідомило агентство Reuters.

Очікується, що наступного тижня за бюджет проголосує Сенат США (верхня палата парламенту. - Ред.), після чого він надійде на підпис президенту Джо Байдену.

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