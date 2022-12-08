Знахідки в УПЦ МП: паспорти РФ і атрибутика сепаратистів

В херсонському соборі також знайшли ікони, викрадені росіянами з будинку почесного консула Литви під час окупації міста РФ. Настоятель цього собору був в Кремлі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

Під час обшуків на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у четвер, 8 грудня, в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, співробітники Служби безпеки України виявили російські паспорти, проросійську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР", повідомила пресслужба СБУ.

Під час обшуку Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні була виявлена колекція ікон, викрадених росіянами з будинку почесного консулу Литви під час окупації міста. Також в церковних приміщеннях знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального радника військово-цивільної адміністрації РФ" та російські паспорти місцевих священників. Ці документи отримані цього року, під час окупації Херсону.

Також встановлено, що настоятель Свято-Успенського кафедрального собору був присутній у Кремлі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. Раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про архімандрита УПЦ (МП) Алексія (Федоріва). За декілька днів до звільнення міста він втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Молитви за Росію і криміналітет

Проросійські матеріали були знайдені і в установах УПЦ МП в інших областях. На Черкащині, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі, виявили прапор "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. На Житомирщині в церковних приміщеннях викрили колишніх представників криміналітету, які підтримують зв’язок з абонентами з Росії, СБУ перевіряє ці контакти.

В іншому монастирі в Житомирській області знайшли особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. А в монастирі на Волині виявили тексти молитов за РФ та "російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим".

СБУ з листопада проводить контррозвідувальні та безпекові заходи в закладах УПЦ МП. Зокрема обшуки пройшли в Києво-Печерській лаврі, на Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті і ще кількох об'єктах Житомирщини. Там, зокрема, виявили "сумнівних" громадян РФ, російські рублі, проросійську та антиукраїнську літературу.

УПЦ МП перевіряють на зв'язки з РФ

1 грудня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, які, серед іншого, передбачають експертизу статуту про управління УПЦ МП "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також Кабінету Міністрів доручено протягом двох місяців розробити законопроєкт про "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Крім того,РНБО запровадила санкції проти намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського і низки представників РПЦ, які перебувають на території анексованого Криму.