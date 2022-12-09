  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Пожежа в будівельному гіпермаркеті OBI на території торговельного центру "Мега Хімки" поруч із Московською кільцевою дорогою.
Пожежа в будівельному гіпермаркеті OBI на території торговельного центру "Мега Хімки" поруч із Московською кільцевою дорогою забрала життя щонайменше однієї людини.Фото: Daria Sokolova/Tass/dpa/picture alliance
СуспільствоРосійська Федерація

У Москві горить торговельний центр: є загиблі

Сергій Ромашенко
3 год. тому

У ТЦ "Мега Хімки" в Москві спалахнула пожежа. Завалився дах будівлі на площі кілька тисяч квадратних метрів. Є жертви.

https://p.dw.com/p/4KhzD

У Москві внаслідок масштабної пожежі в торговельному центрі "Мега Хімки" в п'ятницю, 9 грудня, загинула щонайменше одна людина.

"Чоловік, можливо, охоронець. Його тіло виявили при проведенні розвідки", - повідомили російські екстрені служби.

Займання сталося близько шостої ранку за місцевим часом на території будівельного гіпермаркету OBI поряд із Московською кільцевою дорогою. Станом на восьму ранку площа пожежі становила 17 тисяч квадратних метрів. Завалився дах будівлі на площі кілька тисяч квадратних метрів.

Пожежа в ТЦ у Москві 9 грудня
Пожежу локалізували, але її гасіння пожежі ускладнюють вибухи лакофарбової продукції.Фото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

Гасіння пожежі ускладнюють вибухи лакофарбової продукції в магазині, але її вдалося локалізувати.

Основною версією пожежі російські правоохоронці вважають підпал, але поки не виключають й інші причини, в тому числі технічні, такі як коротке замикання електромережі.

За повідомленням регіонального управління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежники прибули на місце через 20 хвилин після спрацювання сигналізації, що, як зазначає видання Baza, є порушенням: за регламентом вони повинні прибувати не пізніше ніж за 10 хвилин.

Читайте також: Пожежа в Кемерові: обвинувачені отримали до 14 років колонії

Пожежа у Кемерові: люди вимагають не приховувати правди (27.03.2018)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі 22 листопада

Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

Суспільство21 год. тому06:54 хв.
Супутниковий знімок аеродрому у Саратовській області Росії, по якому було завдано удару безпілотником.

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Політика21 год. тому
Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика2 год. тому
external

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Суспільство5 год. тому02:35 хв.
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Політика19 год. тому
Лідери німецького коаліційного уряду Крістіан Ліндер (ВПН, ліворуч), канцлер Олаф Шольц (СДПН), Анналена Бербок та Роберт Габек (Зелені)

Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

Політика21 год. тому
На головну сторінку