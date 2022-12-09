У Москві горить торговельний центр: є загиблі

У ТЦ "Мега Хімки" в Москві спалахнула пожежа. Завалився дах будівлі на площі кілька тисяч квадратних метрів. Є жертви.

У Москві внаслідок масштабної пожежі в торговельному центрі "Мега Хімки" в п'ятницю, 9 грудня, загинула щонайменше одна людина.

"Чоловік, можливо, охоронець. Його тіло виявили при проведенні розвідки", - повідомили російські екстрені служби.

Займання сталося близько шостої ранку за місцевим часом на території будівельного гіпермаркету OBI поряд із Московською кільцевою дорогою. Станом на восьму ранку площа пожежі становила 17 тисяч квадратних метрів. Завалився дах будівлі на площі кілька тисяч квадратних метрів.

Пожежу локалізували, але її гасіння пожежі ускладнюють вибухи лакофарбової продукції. Фото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

Гасіння пожежі ускладнюють вибухи лакофарбової продукції в магазині, але її вдалося локалізувати.

Основною версією пожежі російські правоохоронці вважають підпал, але поки не виключають й інші причини, в тому числі технічні, такі як коротке замикання електромережі.

За повідомленням регіонального управління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежники прибули на місце через 20 хвилин після спрацювання сигналізації, що, як зазначає видання Baza, є порушенням: за регламентом вони повинні прибувати не пізніше ніж за 10 хвилин.

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