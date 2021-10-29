 Пожежа в Кемерові: обвинувачені отримали до 14 років колонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2021

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Пожежа в Кемерові: обвинувачені отримали до 14 років колонії

Суд у російському Кемерові виніс рішення щодо восьми фігурантів справи про пожежу в ТРЦ "Зимова вишня", де у березні 2018 року загинули 60 людей. Обвинувачені отримали від 5 до 14 років ув'язнення.

Пожежа у Зимовій вишні, березень 2018.

Пожежа у "Зимовій вишні", березень 2018.

Суд у Кемерові в п'ятницю, 29 жовтня, виніс вироки вісьмом обвинуваченим у першій кримінальній справі про пожежу в торгівельно-розважальному центрі "Зимова вишня", в якій у 2018 році загинули 60 людей.

Найбільший термін – 14 років позбавлення волі – отримала генеральна директорка компанії-власника ТРЦ Юлія Богданова. Керівницю "Зимової вишні" Надію Судденок засудили до 13,5 року колонії. Технічний директор ТРЦ Георгій Соболєв отримав 11 років ув'язнення, а охоронець Сергій Антюшин – 8 років. Усіх чотирьох визнали винними за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я дітей.

Голова компанії "Системний інтегратор", що обслуговувала пожежну сигналізацію в ТРЦ, Ігор Полозіненко засуджений до 6,5 року колонії, а його підлеглий Олександр Нікітін - до 5,5 року. Їх визнали винними за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. Керівник гасіння пожежі в "Зимовій вишні" Андрій Бурсін та начальник пожежної варти Сергій Генін отримали 6 та 5 років позбавлення волі відповідно за статтею про недбалість.

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Деякі засуджені оскаржать вирок

Адвокати Богданової, Судденок та Антюшина заявили, що будуть оскаржувати вирок. Адвокат Полозіненка повідомив, що вони з підзахисним поки не узгодили це питання.

Нагадаємо, що 25 березня 2018 року в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерові сталася пожежа, внаслідок якої загинули 60 людей, у тому числі 37 дітей. Потерпілими в справі були визнані понад 450 осіб.

У рамках розслідування Слідчий комітет РФ відкрив три кримінальні справи, фігурантами яких стали 15 людей. Першу кримінальну справу суд почав розглядати у травні 2019 року.

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