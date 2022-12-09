Конгрес США захистив одностатеві шлюби

Акт, який отримав назву "Про повагу до шлюбу", схвалили, щоби запобігти можливому скасуванню консервативними суддями Верховного суду США права на одностатеві шлюби, яке діє з 2015 року.
У липні Верховний суд, у якому більшість зараз займають консервативні судді, вже скасував конституційне право на аборти, передавши питання дозволу або заборони абортів на рівень штатів. Представники Демократичної партії США побоювалися, що подібне рішення ухвалять і щодо одностатевих шлюбів.
У верхній палаті документ підтримав 61 сенатор, тоді як 36 проголосували проти. "За" висловились всі демократи та 12 їхніх колег-республіканців. У нижній палаті закон підтримали 258 конгресменів: усі демократи та 39 республіканців. Проти проголосували 169 членів Республіканської партії. Очікується, що президент США Джо Байден підпише його без зайвої тяганини.
Законом передбачається, що всі американські штати визнають укладені в інших штатах одностатеві шлюби. Водночас це не означає, що такий шлюб можна буде укласти в усіх штатах.
Крім того, скасовується закон, згідно з яким шлюбом проголошується союз чоловіка та жінки. Агентство AFP нагадує, що, згідно з опитуваннями, одностатеві шлюби підтримують понад 70 відсотків жителів США.