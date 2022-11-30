Сенат США захистив одностатеві шлюби

Законопроєкт про захист права на одностатеві шлюби схвалив Сенат США. Очікується, що Палата представників затвердить документ наступного тижня, після чого його підпише Джо Байден.

Сенат США (верхня палата Конгресу. - Ред.) схвалив законопроєкт про захист права на одностатеві шлюби - "Акт про повагу до шлюбу". Документ підтримав 61 сенатор, тоді як 36 проголосували проти. "За" висловились всі сенатори-демократи та 12 їхніх колег-республіканців, повідомив в ніч на середу, 30 листопада, американський телеканал CNN.

Тепер законопроєкт повернуть на затвердження до Палати представників. Спікерка нижньої палати парламенту США, демократка Ненсі Пелосі вже заявила, що його схвалять наступного тижня. Після цього законопроєкт надійде на підпис до президента США Джо Байдена.

Демократи поспішають з ухваленням закону до кінця року, адже з січня склад Конгресу США зміниться відповідно до результатів проміжних виборів, і більшість у нижній палаті перейде до республіканців.

Читайте також: Що відомо про заборону пов'язки "Одне кохання" на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі

Верховний суд може скасувати легалізацію одностатевих шлюбів

Законопроєкт зобов'язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам цей штат таких союзів не визнає.

За задумом авторів, нововведення має замінити ухвалений 1996 року "Акт про захист шлюбу", в якому останній визначається як " союз між одним чоловіком і однією жінкою".

У 2015 році Верховний суд США фактично легалізував одностатеві шлюби на всій території країни. Однак після того як експрезидент Дональд Трамп призначив до складу суду трьох нових консервативних суддів, з'явилися побоювання, що це рішення буде скасоване - як це нещодавно трапилось з конституційним правом на аборт. Захистити права гомосексуалів у цьому випадку зможе новий "Акт про повагу до шлюбу".

Читайте також: Українці підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів