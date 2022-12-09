  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц думає піти з Twitter після його покупки Маском

Дмитро Вачедін | Євгенія Наконечна
54 хв. тому

В уряді Німеччини шукають альтернативу Twitter, бо спроби нового власника соцмережі Ілона Маска зробити компанію ефективнішою суттєво зіпсували її імідж.

https://p.dw.com/p/4KiKn

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) уважно спостерігає за подіями, які відбуваються після покупки соціальної мережі Twitter мільярдером Ілоном Маском і про всяк випадок шукає альтернативи. Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у подкасті видавничої групи Redaktionsnetzwerks Deutschland, який вийшов в ефір у ніч на п'ятницю, 9 грудня.

За його словами, команда канцлера, з одного боку, спостерігає за розвитком цієї платформи, а з іншого - за альтернативами, які можна використовувати. "Ми хочемо використовувати багато каналів, щоб охопити користувачів саме на тих сервісах, які вони використовують", - наголосив Гебештрайт.

Попри те, що знайти альтернативу Twitter буде непросто, "не можна заплющувати очі, якщо кількість проблематичних тенденцій зростатиме", додав представник уряду. Шольц має у Twitter  600 тисяч підписників.

Читайте також: В ЄС пригрозили Маску блокуванням Twitter

Маск став власником Twitter наприкінці жовтня, після чого заявив, що компанія витрачає надто багато грошей і звільнив близько половини працівників. Тим, хто залишився, він запропонував працювати понаднормово, і розмістив в офісі в Сан-Франциско спальні місця.

Крім того, Маск попередив, що компанія найближчим часом робитиме "багато дурниць", щоби налагодити роботу. Критики побоюються, що бізнесмен радикально скоротив перевірку неприпустимого контенту, що перетворить платформу на розсадник ненависті та дезінформації.

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Нижня Саксонія Штефан Вайль (Stephan Weil) вже оголосив про свій вихід із Twitter.

Читайте також: Twitter розблокував мікроблог Дональда Трампа

Секретний додаток українських військових

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі 22 листопада

Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

Суспільство21 год. тому06:54 хв.
Супутниковий знімок аеродрому у Саратовській області Росії, по якому було завдано удару безпілотником.

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Експертка: Удари по аеродромах РФ - сигнал і Росії, і Заходу

Політика21 год. тому
Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика2 год. тому
external

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували

Суспільство5 год. тому02:35 хв.
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Політика19 год. тому
Лідери німецького коаліційного уряду Крістіан Ліндер (ВПН, ліворуч), канцлер Олаф Шольц (СДПН), Анналена Бербок та Роберт Габек (Зелені)

Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

Уряд Шольца рік при владі. Як його оцінюють у Німеччині

Політика21 год. тому
На головну сторінку