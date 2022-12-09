Шольц думає піти з Twitter після його покупки Маском

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) уважно спостерігає за подіями, які відбуваються після покупки соціальної мережі Twitter мільярдером Ілоном Маском і про всяк випадок шукає альтернативи. Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у подкасті видавничої групи Redaktionsnetzwerks Deutschland, який вийшов в ефір у ніч на п'ятницю, 9 грудня.

За його словами, команда канцлера, з одного боку, спостерігає за розвитком цієї платформи, а з іншого - за альтернативами, які можна використовувати. "Ми хочемо використовувати багато каналів, щоб охопити користувачів саме на тих сервісах, які вони використовують", - наголосив Гебештрайт.

Попри те, що знайти альтернативу Twitter буде непросто, "не можна заплющувати очі, якщо кількість проблематичних тенденцій зростатиме", додав представник уряду. Шольц має у Twitter 600 тисяч підписників.

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Маск став власником Twitter наприкінці жовтня, після чого заявив, що компанія витрачає надто багато грошей і звільнив близько половини працівників. Тим, хто залишився, він запропонував працювати понаднормово, і розмістив в офісі в Сан-Франциско спальні місця.

Крім того, Маск попередив, що компанія найближчим часом робитиме "багато дурниць", щоби налагодити роботу. Критики побоюються, що бізнесмен радикально скоротив перевірку неприпустимого контенту, що перетворить платформу на розсадник ненависті та дезінформації.

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Нижня Саксонія Штефан Вайль (Stephan Weil) вже оголосив про свій вихід із Twitter.

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