Київ розкритикував "прості рішення" Ілона Маска

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував власника Twitter Ілона Маска за "чарівні прості рішення" мільярдера, пославшись на висунуті Маском ідеї щодо можливості досягнення миру між Україною і Росією та модерування контенту в Twitter.

"Ілон Маск віддає перевагу начебто чарівним "простим рішенням". "Обміняти чужі території на ілюзорний мир" чи "відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною". Але є одне але. Добрими намірами дорога обов'язково вимощена в путінське або вестівське пекло…", - написав він у Twitter.

"Мирні пропозиції" Маска

На початку жовтня Ілон Маск зробив низку опитувань у Twitter, у яких, зокрема, ішлося про можливості досягнення миру між Україною і Росією, в тому числі за рахунок передання Криму РФ. Ці дописи викликали обурення в Україні та західних країнах, та натомість знайшли підтримку в Росії.

Майже відразу на ці заяви відреагував президент України Володимир Зеленський, запустивши на своїй сторінці у Twitter опитування: "Який Ілон Маск подобається вам більше?" з варіантами відповіді "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію".

Сам Маск запевнив, що його підтримка України залишається незмінною. "Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - писав він під дописом Зеленського.

Незабаром після цієї суперечки компанія Маска SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування сервісу супутникового зв'язку Starlink в Україні. Однак, зрештою бізнесмен раптово змінив свою позицію й заявив, що продовжить "безкоштовно фінансувати український уряд".

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Розблокування і повторне блокування Каньє Веста в Twitter

У листопаді, після того, як Маск став власником Twitter, він оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів і, серед інших, розблокував відомого американського репера Каньє Веста. Однак нещодавно Маск знову заблокував Веста в Twitter. Репер зізнався в симпатії до Гітлера та опублікував антисемітські дописи. Каньє Вест також заявив, що є "дуже пропутінським і проросійським".

Раніше Маск кілька разів публічно висловлював симпатію до Веста. Зокрема, він підтримував кандидатуру репера на виборах президента США в 2020 році. Попри невдачу на минулих виборах, нещодавно Вест заявив, що знову балотуватиметься на пост президента в 2024 році.