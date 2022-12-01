В ЄС пригрозили Маску заблокувати Twitter

Щоб уникнути блокування в ЄС, Twitter має дотримуватися вимог щодо боротьби з дезінформацією і розблокування акаунтів. Також Євросоюз хоче провести аудит соцмережі, а США - перевірити угоду про її придбання Маском.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час відеорозмови з американським бізнесмен Ілоном Маском 30 листопада озвучив перелік вимог до нещодавно придбаної ним платформи мікроблогів Twitter, повідомляє Financial Times.

Зокрема, Європейський Союз вимагає відмови від "довільного" розблокування у Twitter користувачів, які раніше були заблоковані, "агресивної" боротьби з дезінформацією та згоди на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року.

Бретон попередив Маска: якщо соціальна мережа не дотримуватиметься цих правил, контролюючі органи можуть дійти висновку, що Twitter не відповідає стандартам, прописаним в законі ЄС про цифрові послуги. В такому разі її можуть оштрафувати на шість відсотків від глобального обороту або взагалі заблокувати на всій території ЄС.

Маск у відповідь назвав цей закон "дуже розумним" і пообіцяв, що Twitter дотримуватиметься всіх вимог. Водночас у керівництві Євросоюзу побоюються, що компанії не вистачить людських ресурсів на виконання зазначених вимог після того, як у листопаді Маск звільнив більше половини з 7500 працівників Twitter, зауважує видання.

В США хочуть перевірити угоду про придбання Маском Twitter

У свою чергу Комітет з іноземних інвестицій США може зацікавитися самою угодою про придбання Twitter Маском, розповіла міністерка фінансів країни Джанет Єллен виданню The New York Times.

За її словами, необхідно перевірити, чи не створює участь закордонного капіталу в цій угоді загрози національній безпеці. Гроші на придбання Twitter Маску позичив, зокрема, саудівський принц Аль-Валід ібн Талал.

Twitter епохи Маска

Маск повідомив, що придбав Twitter 28 жовтня. Він одразу почав проводити резонансні зміни: бізнесмен розпустив раду директорів компанії, анонсував масові скорочення та створення спеціальної ради для модерації контенту.

Також Twitter вирішив змінити систему платної верифікації акаунтів, після чого зіткнувся з проблемою масового створення фейкових сторінок, які мають "синю галочку" - тобто є верифікованими. Пізніше Маск анонсував упровадження позначок верифікації різного кольору для компаній, урядових організацій і приватних осіб.

Крім того, бізнесмен провів "опитування" щодо розблокування акаунта колишнього президента США Дональда Трампа і, після підтримки цього рішення користувачами Twitter відновив доступ Трампу. Згодом Маск розблокував у соцмережі велику кількістю акаунтів, які, за його словами, "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".