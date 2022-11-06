  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
6 листопада у Маска статус в акаунті звучав як: "оператор гарячої лінії Twitter для скарг" (Twitter Complaint Hotline Operator)
6 листопада у Маска статус в акаунті звучав як: "оператор гарячої лінії Twitter для скарг" (Twitter Complaint Hotline Operator)Фото: Utku Ucrak/AA/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Twitter запроваджує платну верифікацію акаунтів

Анастасія Шепелева
2 год. тому

З 5 листопада користувачам пропонують підписатися на преміум-версію додатку вартістю 7.99 долара на місяць з меншою кількістю реклами та можливістю отримати синю галочку верифікованого акаунту.

https://p.dw.com/p/4J7h3

Компанія Twitter Inc., яка володіє однойменною соцмережею, у суботу, 5 листопада, почала пропонувати користовучам нову версію підписки Twitter Blue вартістю 7.99 долара на місяць. Серед її переваг - отримання синьої галочки аутентичності акаунту.

Раніше послуга верифікації для політиків, відомих журналістів, громадських діячів та організацій була безкоштовною, тепер оформлення платної підписки - обов'язкова вимога для здобуття синьої галочки.

Вперше платну версію Twitter Blue, вартістю 2,99 долара, соцмережа в тестовому режимі запустила в США в листопаді минулого року. Серед її переваг - можливість скасовувати твіти, розміщувати довші відео- та аудіоповідомлення, використовувати закладки і читати треди в спрощеному режимі. Крім того, користувачі платної версії додатку бачать значно менше реклами. У липні цього року вартість преміум-версії підвищили до 4.99 долара на місяць.

Наразі, як зазначила директорка з розвитку продуктів компанії Естер Кроуфорд, нова ще дорожча версія поки не доступна широкому загалу. "Новий Blue ще не запущено - спринт до нашого запуску триває, але деякі люди можуть побачити, що ми робимо оновлення, тому що ми тестуємо і впроваджуємо зміни в режимі реального часу", - написала вона. Оформити нову версію підписку поки пропонують лише користувачам iPhone.

Хвиля критики щодо планів Маска

З моменту придбання Маском Twitter його заяви про майбутні плани щодо розвитку соцмережі та масові скорочення персоналу спричинили хвилю критики, зокрема з боку ООН. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника соцмережі забезпечити дотримання прав людини у ній.

За його словами, повідомлення про те, що Маск звільнив всю команду платформи, відповідальну за захист користувачів від порушень прав людини, "не є обнадійливим початком". Він нагадав мільярдеру, що Twitter відповідальний за уникнення поширення контенту, який призводить до порушень прав людини.

Читайте також: Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ілон Маск повідомив, що став власником Twitter

Маск повідомив про завершення угоди з придбання соцмережі Twitter

Маск повідомив про завершення угоди з придбання соцмережі Twitter

"Пташку звільнено", - написав ексцентричний мільярдер Ілон Маск у одному зі своїх твітів. Тим часом ЗМІ повідомили про хвилю звільнень і скорочень серед керівної ланки інтернет-компанії.
Технології28 жовтня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військовий РФ біля Каховської ГЕС

Окупанти заявили про пошкодження шлюзу Каховської ГЕС

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?

Економіка4 листопада 2022 р.
Унаслідок бомбардування армією РФ драмтеатру в Маріуполі, за даними AP, могли загинути до 600 людей

Спецтрибунал для Путіна - яким він буде й коли?

Спецтрибунал для Путіна - яким він буде й коли?

Конфлікти4 листопада 2022 р.
Український стенд на форумі у Лісабоні

Українці на Web Summit у Лісабоні

Українці на Web Summit у Лісабоні

Інновація4 листопада 2022 р.
external

Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ

Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ

Конфлікти4 листопада 2022 р.05:31 хв.
Російський опозиціонер Володимир Ашурков

Російський опозиціонер: Опір режиму - обов'язок росіян

Російський опозиціонер: Опір режиму - обов'язок росіян

Політика4 листопада 2022 р.
external

Чому українка одружується з військовим ЛГБТ

Чому українка одружується з військовим ЛГБТ

Суспільство4 листопада 2022 р.03:14 хв.
На головну сторінку