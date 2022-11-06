Twitter запроваджує платну верифікацію акаунтів

З 5 листопада користувачам пропонують підписатися на преміум-версію додатку вартістю 7.99 долара на місяць з меншою кількістю реклами та можливістю отримати синю галочку верифікованого акаунту.

Компанія Twitter Inc., яка володіє однойменною соцмережею, у суботу, 5 листопада, почала пропонувати користовучам нову версію підписки Twitter Blue вартістю 7.99 долара на місяць. Серед її переваг - отримання синьої галочки аутентичності акаунту.

Раніше послуга верифікації для політиків, відомих журналістів, громадських діячів та організацій була безкоштовною, тепер оформлення платної підписки - обов'язкова вимога для здобуття синьої галочки.

Вперше платну версію Twitter Blue, вартістю 2,99 долара, соцмережа в тестовому режимі запустила в США в листопаді минулого року. Серед її переваг - можливість скасовувати твіти, розміщувати довші відео- та аудіоповідомлення, використовувати закладки і читати треди в спрощеному режимі. Крім того, користувачі платної версії додатку бачать значно менше реклами. У липні цього року вартість преміум-версії підвищили до 4.99 долара на місяць.

Наразі, як зазначила директорка з розвитку продуктів компанії Естер Кроуфорд, нова ще дорожча версія поки не доступна широкому загалу. "Новий Blue ще не запущено - спринт до нашого запуску триває, але деякі люди можуть побачити, що ми робимо оновлення, тому що ми тестуємо і впроваджуємо зміни в режимі реального часу", - написала вона. Оформити нову версію підписку поки пропонують лише користувачам iPhone.

Хвиля критики щодо планів Маска

З моменту придбання Маском Twitter його заяви про майбутні плани щодо розвитку соцмережі та масові скорочення персоналу спричинили хвилю критики, зокрема з боку ООН. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника соцмережі забезпечити дотримання прав людини у ній.

За його словами, повідомлення про те, що Маск звільнив всю команду платформи, відповідальну за захист користувачів від порушень прав людини, "не є обнадійливим початком". Він нагадав мільярдеру, що Twitter відповідальний за уникнення поширення контенту, який призводить до порушень прав людини.

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