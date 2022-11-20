  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Опитування щодо питання розблокування акаунта Дональда Трампа в Twitter Ілона Маска
Опитування щодо питання розблокування акаунта Дональда Трампа в Twitter Ілона МаскаФото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Twitter розблокував мікроблог Дональда Трампа

Валерій Сааков
2 год. тому

Після оголошеного Ілоном Маском опитування експрезидент США Дональд Трамп може знову писати в соцмережі. Хоч його акаунт уже став обростати мільйонами підписників, сам Трамп не поспішає дописувати в Twitter.

https://p.dw.com/p/4JnEv

Компанія Twitter оголосила про розблокування акаунта колишнього президента США Дональда Трампа в однойменній соціальній мережі. Про це в ніч на неділю, 20 листопада оголосив новий власник Twitter Ілон Маск.

Напередодні Маск провів опитування щодо питання розблокування акаунта Трампа. Користувачі могли обрати варіант "за" або "проти". Голосування, в якому взяли участь близько 15 з 237 мільйонів щоденних користувачів соцмережі, тривало добу й завершилося з результатом 51,8 відсотка "за" та 48,2 "проти".

"Народ сказав своє слово. Трамп буде розблокований. Vox populi, vox Dei", - написав Маск у Twitter, використавши латинський крилатий вислів, що означає "Голос народу - голос Божий".

Перед цим Маск повідомив, що у Twitter уже розблоковані три акаунти: комедіантки й актриси Кеті Гріффін, психолога Джордана Пітерсона та консервативного сатиричного християнського порталу Babylon Bee.

Трамп не рветься знову в Twitter

Утім, поки що невідомо, чи стане сам Трамп знову активно користуватися Twitter, адже нині експрезидент активно використовує власну платформу під назвою Truth Social, розроблену його ж стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG).

У той час, коли ще тривало оголошене Маском опитування, Трамп опублікував пост на Truth Social: "Проголосуйте зараз з позитивом, але не хвилюйтеся, ми нікуди не підемо. Truth Social особлива!".

Трамп поки залишається вірним своїй платформі Truth Social
Трамп поки залишається вірним своїй платформі Truth SocialФото: Muhammad Ata/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Twitter-акаунт Трампа, який на момент блокування 8 січня 2021 року налічував понад 88 мільйонів підписників, став знову обростати підписниками після розблокування й станом на ранок неділі налічував майже 9,3 мільйона фоловерів. Але поки що Трамп не опублікував жодного нового допису.

Напередодні Трамп повідомив, що не планує повертатися до використання цієї соцмережі. "Я не бачу для цього жодних причин", - сказав він, коли на щорічній зустрічі керівництва Республіканської єврейської коаліції його запитали, чи планує він повернутися в Twitter. Експрезидент відповів, що буде й далі дописувати на Truth Social, повідомляє агенція Reuters. За словами Трампа, цей додаток має кращу залученість користувачів, ніж Twitter, і працює "феноменально добре".

Трамп, який 16 листопада оголосив намір повернутися в Білий дім після виборів у 2024 році, похвалив Маска і сказав, що той йому завжди подобався, але вказав, що Twitter потерпає від багатьох проблем - ботів, фейкових акаунтів, і що проблеми, з якими він зіткнувся під час використання цієї платформи, були "неймовірними".

Бан у відповідь на штурм Капітолія

У січні 2021 року, після штурму Капітолія, Twitter оголосив, що безстроково заблокував акаунт Трампа. Таке рішення пояснили тим, що існував "ризик подальшого підбурювання до насильства". Аналогічні рішення ухвалили й інші соцмережі. Згодом Twitter також заблокував акаунти, які, ймовірно, були створені для обходу блокування експрезидента США.

Маск у період укладення угоди з придбання Twitter заявив в інтерв'ю Financial Times, що вважає блокування акаунта Трампа помилкою, оскільки це рішення не призвело до того, що експрезидент США "втратив голос". Він висловив думку, що постійні блокування мають застосовуватися виключно проти ботів, шахраїв або користувачів, які поширюють спам.

Трамп оголосив участь у виборах президента США

15 листопада Трамп оголосив, що братиме участь у виборах президента США у 2024 році.

Згідно з опитуваннями громадської думки, він явно лідирує порівняно з іншими кандидатами-республіканцями. Серед консерваторів експрезидент користується більшою популярністю, ніж його суперники-однопартійці, і має багато фанатичних прихильників.

Читайте також: Коментар: Недооцінювати Трампа небезпечно

Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська військова техніка на Донбасі

РФ перекине 20 тисяч солдатів з Херсонщини на Донбас - ЗМІ

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Економіка18 листопада 2022 р.06:30 хв.
Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика18 листопада 2022 р.
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти18 листопада 2022 р.
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право18 листопада 2022 р.
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика18 листопада 2022 р.
external

Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти18 листопада 2022 р.24:13 хв.
На головну сторінку