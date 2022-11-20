Twitter розблокував мікроблог Дональда Трампа

Після оголошеного Ілоном Маском опитування експрезидент США Дональд Трамп може знову писати в соцмережі. Хоч його акаунт уже став обростати мільйонами підписників, сам Трамп не поспішає дописувати в Twitter.

Компанія Twitter оголосила про розблокування акаунта колишнього президента США Дональда Трампа в однойменній соціальній мережі. Про це в ніч на неділю, 20 листопада оголосив новий власник Twitter Ілон Маск.

Напередодні Маск провів опитування щодо питання розблокування акаунта Трампа. Користувачі могли обрати варіант "за" або "проти". Голосування, в якому взяли участь близько 15 з 237 мільйонів щоденних користувачів соцмережі, тривало добу й завершилося з результатом 51,8 відсотка "за" та 48,2 "проти".

"Народ сказав своє слово. Трамп буде розблокований. Vox populi, vox Dei", - написав Маск у Twitter, використавши латинський крилатий вислів, що означає "Голос народу - голос Божий".

Перед цим Маск повідомив, що у Twitter уже розблоковані три акаунти: комедіантки й актриси Кеті Гріффін, психолога Джордана Пітерсона та консервативного сатиричного християнського порталу Babylon Bee.

Трамп не рветься знову в Twitter

Утім, поки що невідомо, чи стане сам Трамп знову активно користуватися Twitter, адже нині експрезидент активно використовує власну платформу під назвою Truth Social, розроблену його ж стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG).

У той час, коли ще тривало оголошене Маском опитування, Трамп опублікував пост на Truth Social: "Проголосуйте зараз з позитивом, але не хвилюйтеся, ми нікуди не підемо. Truth Social особлива!".

Трамп поки залишається вірним своїй платформі Truth Social Фото: Muhammad Ata/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Twitter-акаунт Трампа, який на момент блокування 8 січня 2021 року налічував понад 88 мільйонів підписників, став знову обростати підписниками після розблокування й станом на ранок неділі налічував майже 9,3 мільйона фоловерів. Але поки що Трамп не опублікував жодного нового допису.

Напередодні Трамп повідомив, що не планує повертатися до використання цієї соцмережі. "Я не бачу для цього жодних причин", - сказав він, коли на щорічній зустрічі керівництва Республіканської єврейської коаліції його запитали, чи планує він повернутися в Twitter. Експрезидент відповів, що буде й далі дописувати на Truth Social, повідомляє агенція Reuters. За словами Трампа, цей додаток має кращу залученість користувачів, ніж Twitter, і працює "феноменально добре".

Трамп, який 16 листопада оголосив намір повернутися в Білий дім після виборів у 2024 році, похвалив Маска і сказав, що той йому завжди подобався, але вказав, що Twitter потерпає від багатьох проблем - ботів, фейкових акаунтів, і що проблеми, з якими він зіткнувся під час використання цієї платформи, були "неймовірними".

Бан у відповідь на штурм Капітолія

У січні 2021 року, після штурму Капітолія, Twitter оголосив, що безстроково заблокував акаунт Трампа. Таке рішення пояснили тим, що існував "ризик подальшого підбурювання до насильства". Аналогічні рішення ухвалили й інші соцмережі. Згодом Twitter також заблокував акаунти, які, ймовірно, були створені для обходу блокування експрезидента США.

Маск у період укладення угоди з придбання Twitter заявив в інтерв'ю Financial Times, що вважає блокування акаунта Трампа помилкою, оскільки це рішення не призвело до того, що експрезидент США "втратив голос". Він висловив думку, що постійні блокування мають застосовуватися виключно проти ботів, шахраїв або користувачів, які поширюють спам.

Трамп оголосив участь у виборах президента США

15 листопада Трамп оголосив, що братиме участь у виборах президента США у 2024 році.

Згідно з опитуваннями громадської думки, він явно лідирує порівняно з іншими кандидатами-республіканцями. Серед консерваторів експрезидент користується більшою популярністю, ніж його суперники-однопартійці, і має багато фанатичних прихильників.

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