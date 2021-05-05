Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа
Соціальна мережа Twitter заблокувала, зокрема, акаунт DJTDesk, відкритий для публікацій матеріалів нового сайту Дональда Трампа.
Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти, створені вочевидь для обходу блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа. "Ми вживатимемо заходів проти акаунтів, очевидною метою яких є поширення контенту, пов'язаного з заблокованими сторінками", - заявив представник компанії агенції AFP у четвер, 6 травня.
Йдеться, зокрема, про акаунт під назвою DJTDesk (Donald J. Trump Desk, "Робочий стіл Дональда Трампа"). У його описі зазначалося, що він створений для публікації матеріалів сайту Straight from the desk of Donald J Trump, який з'явився кілька днів тому.
Раніше цього тижня незалежна наглядова рада Facebook визнала правильним рішення про блокуванняоблікового запису Трампа. Рада, рішення якої є обов'язковими, констатувала, що Трамп своїми постами щодо штурму Капітолія його прихильниками 6 січня 2021 року "створив ситуацію, в якій був можливий високий ризик насильства". Водночас наглядова рада назвала невиправданим рішення Facebook про безстрокове блокування облікового запису Трампа, наказавши компанії упродовж шести місяців ще раз розглянути дане питання на предмет відповідності покарання.
Блокування акаунтів Трампа в соцмережах
Як повідомлялося, на початку січня Twitter заблокував акаунт Дональда Трампа, оскільки існував "ризик подальшого підбурювання до насильства". Це рішення ухвалили "після ретельної перевірки останніх твітів з аккаунта @realDonaldTrump і загального контексту навколо них", у тому числі того, як вони "сприймаються і інтерпретуються" за межами самого сервісу. Аналогічні рішення ухвалили інші соцмережі.
Акаунти Трампа заблокували після штурму Капітолія 6 січня прихильниками президента, який програв вибори Джо Байдену. Тоді Трамп на мітингу у Вашингтоні звернувся до своїх прихильників з промовою, після чого сотні людей прорвалися до Капітолія, де на спільному засіданні Сенату і Палати представників саме затверджували підсумки виборів. Засідання довелося зупинити, законодавців евакуювали. За даними поліції, під час заворушень і зіткнень з поліцією загинули п'ятеро осіб, серед яких один правоохоронець.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.