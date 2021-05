Twitter заблокував акаунти, створені для публікації заяв Дональда Трампа

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти, створені вочевидь для обходу блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа. "Ми вживатимемо заходів проти акаунтів, очевидною метою яких є поширення контенту, пов'язаного з заблокованими сторінками", - заявив представник компанії агенції AFP у четвер, 6 травня.

Йдеться, зокрема, про акаунт під назвою DJTDesk (Donald J. Trump Desk, "Робочий стіл Дональда Трампа"). У його описі зазначалося, що він створений для публікації матеріалів сайту Straight from the desk of Donald J Trump, який з'явився кілька днів тому.

Раніше цього тижня незалежна наглядова рада Facebook визнала правильним рішення про блокуванняоблікового запису Трампа. Рада, рішення якої є обов'язковими, констатувала, що Трамп своїми постами щодо штурму Капітолія його прихильниками 6 січня 2021 року "створив ситуацію, в якій був можливий високий ризик насильства". Водночас наглядова рада назвала невиправданим рішення Facebook про безстрокове блокування облікового запису Трампа, наказавши компанії упродовж шести місяців ще раз розглянути дане питання на предмет відповідності покарання.

Блокування акаунтів Трампа в соцмережах

Як повідомлялося, на початку січня Twitter заблокував акаунт Дональда Трампа, оскільки існував "ризик подальшого підбурювання до насильства". Це рішення ухвалили "після ретельної перевірки останніх твітів з аккаунта @realDonaldTrump і загального контексту навколо них", у тому числі того, як вони "сприймаються і інтерпретуються" за межами самого сервісу. Аналогічні рішення ухвалили інші соцмережі.

Акаунти Трампа заблокували після штурму Капітолія 6 січня прихильниками президента, який програв вибори Джо Байдену. Тоді Трамп на мітингу у Вашингтоні звернувся до своїх прихильників з промовою, після чого сотні людей прорвалися до Капітолія, де на спільному засіданні Сенату і Палати представників саме затверджували підсумки виборів. Засідання довелося зупинити, законодавців евакуювали. За даними поліції, під час заворушень і зіткнень з поліцією загинули п'ятеро осіб, серед яких один правоохоронець.