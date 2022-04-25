Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску

Президент США Джо Байден поки не коментував угоду Twitter з мультимільярдером Ілоном Маском, але висловив занепокоєння "владою платформ соцмереж", заявили у Білому домі. А експрезидент США Дональд Трамп у понеділок, 25 квітня, в ефірі Fox News заявив, що не повернеться на Twitter навіть після того, як соцмережа перейде Маску і йому зроблять відповідну пропозицію.

Раніше у цей день компанія Twitter оголосила, що уклала угоду з американським мільярдером Ілоном Маском на купівлю її соцмережі за 44 мільярди доларів США. Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор написав у Twitter, що в компанії ретельно оцінили пропозицію Маска й вважають ухвалене рішення "найкращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

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Сам Маск заявляв, що має намір покращити соцмережу за рахунок "нових можливостей". "Twitter має величезний потенціал, і я з нетерпінням очікую спільної роботи з компанією та спільнотою користувачів, щоб розкрити його", - наводяться слова Маска у пресрелізі соцмережі. Своє бажання викупити Twitter мільярдер пояснив прагненням зробити соцмережу "платформою для свободи слова" в усьому світі.

Маск зробив пропозицію щодо придбання Twitter 14 квітня, оцінивши компанію в 54,2 долара за акцію, або 43,39 мільярда загалом. Тоді він заявив, що ця пропозиція є "найкращою та останньою". Очікувалося, що Twitter відхилить пропозицію Маска, який володіє 9,2 відсотка акцій Twitter, однак минулого тижня той повідомив, що має ресурси у розмірі 46,5 мільярда для фінансування угоди й готовий зробити пропозицію про прямий викуп паперів в акціонерів. Після цього позиція керівників Twitter змінилася, і вони погодилися на переговори з Маском.

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Ілон Маск, за оцінкою Forbes має активів на 279 мільярдів доларів і є найбагатшою людиною світу.