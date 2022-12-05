ФРН не вдасться виконати вимогу НАТО щодо витрат на оборону

Німеччина планує витратити 100 мільярдів євро на закупівлю озброєнь. Тим не менше, їй найближчими роками не вдасться виконати вимогу НАТО виділяти не менше двох відсотків ВВП на оборону.

ФРН, попри спецбюджет на переозброєння Бундесверу у розмірі 100 мільярдів євро, не вдасться виконати вимогу НАТО виділяти на оборону щонайменше два відсотки ВВП ні 2023 року, ні 2026 року. Досягнення цієї мети "відкладається на тривалий термін, при цьому необхідної техніки не вдасться закупити навіть у короткостроковій перспективі", повідомила в понеділок, 5 грудня, газета Rheinische Post з посиланням на копію доповіді Інституту німецької економіки (IW).

Експерти інституту пов'язують це з нещодавнім зростанням цін, затримками із закупівлею озброєння та хронічним недофінансуванням Бундесверу у федеральному бюджеті.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну підтвердив намір Німеччини збільшити обсяг видатків на оборону до двох відсотків ВВП. Однак, Інститут німецької економіки прогнозує, що для виконання цього завдання Німеччині навіть з урахуванням виділення спецзасобів у розмірі 100 мільярдів євро довелося б нарощувати регулярний бюджет на оборону не менше ніж на п'ять відсотків на рік.

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Німеччина досягне мети НАТО до 2025 року - уряд

В уряді країни все ж запевняють, що Німеччина досягне мети витрач на оборону на рівні двох відсотків ВВп на рік, відповідно до взятих у НАТО зобов'язань, до 2025 року.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на пресконференції у понеділок заявив, що Німеччина "сповнена рішучості досягти двовідсоткової цілі протягом цього законодавчого періоду", який закінчується 2025 роком.

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