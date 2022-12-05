Шольц підтвердив намір придбати F-35 для Бундесверу

Німеччина потребує сучасних винищувачів, здатних нести ядерну зброю, як це прописано в угодах НАТО, тож плани придбати F-35 для Бундесверу залишаються, пояснив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив намір німецького уряду закупити американські винищувачі F-35 для Бундесверу. "Німеччина залишається відданою своїй участі в угодах НАТО щодо спільного використання ядерної зброї, в тому числі шляхом придбання винищувачів F-35 з можливістю подвійного призначення (цих літаків. - Ред.)", - написав він у статті для американського видання Foreign Affairs, що вийшла друком в понеділок, 5 грудня.

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Німеччина десятиліттями бере участь у системі ядерного стримування НАТО за допомогою винищувачів. Вони дислокуються на авіабазі Бюхель у землі Рейнланд-Пфальц, де зберігаються американські ядерні бомби. Досі для цієї мети застосовувалися бойові літаки Tornado. Саме їх у майбутньому мають замінити на ультрасучасні літаки F-35.

Утім, нині серед членів бюджетного комітету Бундестагу спостерігається невдоволення через можливі ризики у запланованій закупівлі американських літаків. Цього понеділка відбудеться також засідання бюджетного комітету. Газета Bild am Sonntag повідомила на вихідних про таємну попередню доповідь, у якій міністерство оборони застерігало щодо значних ризиків у цій угоді.

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Водночас залишається відкритим питання, чи встигне Бундесвер переобладнати аеродром у Бюхелі до 2026 року для експлуатації літаків F-35. "Тож не виключені тимчасові затримки й додаткові витрати до початку виконання польотів", - цитує газета текст документа. Крім того, існує ризик несвоєчасного завершення процедури національної сертифікації на виконання польотів.