Швейцарія уклала зі США угоду про купівлю винищувачів F-35A

Уряд Швейцарії підписав мільярдний контракт щодо купівлі у США бойових літаків без проведення референдуму на цю тему.

Швейцарія підписала контракт із урядом США на закупівлю 36 винищувачів F-35A виробництва концерну Lockheed Martin. Як йдеться у заяві міністерства оборони, захисту населення та спорту, оприлюдненій у понеділок, 19 вересня, ці бойові літаки мають замінити нинішній парк із винищувачів F/A-18 Hornets та F-5 Tigers.

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Постачання винищувачів до Швейцарії має бути здійснене з 2027 по 2030 роки. Сума контракту складає 6,035 мільярда швейцарських франків (у перерахунку: 6,2 мільярда євро) і, таким чином, перебуває в межах максимального обсягу фінансування, схваленого швейцарськими виборцями, наголошується в пресрелізі.

Референдум із загального питання щодо виділення коштів на модернізацію парку ВПС країни проходив у Швейцарії у вересні 2020 року. Національна рада - велика палата федерального парламенту Швейцарії - схвалила підписання договору про закупівлю саме американських машин F-35A 16 вересня. Тим часом влада США підписала контракт на постачання Швейцарії винищувачів ще у жовтні минулого року.

Збільшення оборонного бюджету Швейцарії

Закупівлю бойових літаків буде профінансовано за рахунок коштів регулярного військового бюджету на 2023 рік, вся програма переоснащення ВПС коштує 9,552 мільярда швейцарських франків (у перерахунку: 9,8 мільярда євро), дві третини з яких призначені для літаків F-35, вироблених американським концерном Lockheed Martin, зазначає швейцарське онлайн-видання Swis.

У червні 2022 року на тлі війни в Україні мала палата швейцарського парламенту, Рада кантонів, схвалила збільшення бюджету збройних сил Швейцарії на 300 мільйонів франків (у перерахунку: 310,4 мільйона євро).

Противники покупки винищувачів F-35A

Тим часом угода про покупку американських винищувачів F-35A вважається у Швейцарії політично суперечливою. У необхідності витрачати бюджетні гроші на закупівлю саме F-35A мають сумніви, зокрема, соціал-демократи, "зелені" та учасники організації "Група за Швейцарію без армії" (GSOA).

Вони підтримали народну законодавчу ініціативу Stop F-35, спрямовану проти цієї угоди. Однак швейцарські виборці досі не мали змоги висловити свою думку щодо цього на референдумі, незважаючи на те, що було зібрано достатньо голосів для його проведення.

Прихильники ініціативи Stop F-35 також вважають, що ці літаки було розроблено спеціально для НАТО і тому вони не підходять для нейтральної Швейцарії.

У свою чергу уряд Швейцарії вказує, що для проведення референдуму з ініціативи замало часу, тому що в іншому випадку через закінчення терміну дії нинішнього опціону на ці літаки план модернізації ВПС країни виявився б зірваним.