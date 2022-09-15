Швейцарія придбає 36 винищувачів F-35

Парламент Швейцарії у четвер, 15 вересня, остаточно схвалив придбання 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning II вартістю у 5,5 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

Торік Швейцарія обрала F-35 як винищувач для своїх військово-повітряних сил. Противники цього рішення критикували його за високу вартість літаків та планували провести референдум щодо нього. Уряд країни заявляв, що підпише контракт до референдуму, адже літаки можуть подорожчати, якщо угоду доведеться укладати наступного року.

Крім того, в уряді Швейцарі стверджують, що багато країн збільшили витрати на купівлю новітніх систем озброєнь, у тому числі й літаків цього типу. Так, зокрема, Фінляндія планує купити 64 F-35A, Німеччина оголосила плани придбати до 35 літаків, а Канада - 88.

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Уряд ФРН обирає F-35

У рамках модернізації військово-повітряних сил, уряд Німеччини придбає малопомітні багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35, які можуть нести ядерну зброю. Ці літаки замінять винищувачі Tornado, які перебувають на озброєнні німецьких військово-повітряних сил вже понад 40 років, повідомляла агенція dpa у березні 2022 року.

Винищувач-бомбардувальник F-35 вважається найсучаснішим у світі бойовим літаком. Його виробляє американська компанія Lockheed Martin. Наразі він перебуває на озброєнні в Австралії, Ізраїлі, Італії, США, Норвегії, Нідерландах та Японії.

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