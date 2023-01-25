Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО

Країни НАТО повинні не тільки підтримувати Україну, а й дбати про збереження свого рівня обороноздатності. Це вимагає підвищення витрат на оборону, вважає Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від загрози того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн-членів Північноатлантичного альянсу. "Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь і боєприпасів НАТО", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, що вийшло в середу, 25 січня.

Ця підтримка безумовно є правильним кроком і абсолютно необхідна Україні, але країни Альянсу мають поповнити свої запаси, як для забезпечення власної безпеки, так і для можливості надання Україні нової допомоги, наголосив Столтенберг.

Країни НАТО повинні не тільки підтримувати Україну поставками озброєнь, а й дбати про те, щоб ця зброя справно функціонувала, а це передбачає, зокрема, постачання достатньої кількості запчастин, створення ремонтної бази та надання відповідного вишколу українських військовослужбовців, додав він.

Цільовий показник у два відсотки ВВП уже неактуальний

Тож генсек не виключив, що вже незабаром можливе ухвалення рішень про збільшення бюджетних витрат на оборону.

На тлі цього Столтенберг наголосив, що ухвалену ще 2014 року країнами НАТО ціль, згідно з якою, протягом десяти років витрати на оборонний бюджет потрібно довести до двох відсотків від національного валового внутрішнього продукту (ВВП), тепер слід переглянути. "Я припускаю, що коли ми зустрінемося в липні цього року на саміті НАТО у Вільнюсі, з'явиться нова ціль для оборонних витрат", - сказав він.

"Цільовий показник у два відсотки спочатку був розрахований на десятиліття, тобто до 2024 року, тож ми маємо його оновити вже зараз", - додав Столтенберг.

Утім, генсек НАТО визнав, що поки що не може сказати, про що конкретно домовляться країни-члени. "Але я припускаю, що це буде більш амбітна мета, ніж раніше, тому що всі бачать, що нам потрібно більше інвестувати (в оборону. - Ред.)", - зауважив Столтенберг. Він висловив упевненість, що на саміті в Литві досягнуть відповідної домовленості.

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Загроза з боку Росії лишається

Генсек НАТО також вказав на збереження загрози з боку Росії.

"Ніщо не вказує на те, що президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін відмовився від своєї мети завоювати Україну", - наголосив Столтенберг. Навпаки, російський лідер хоче провести нову мобілізацію, активно веде переговори з авторитарними режимами Ірану та Північної Кореї про постачання озброєння, і готовий принести в жертву десятки тисяч солдатів під час війни Росії проти України, заявив він.