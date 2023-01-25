Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО
Валерій Сааков
39 хв. тому
Країни НАТО повинні не тільки підтримувати Україну, а й дбати про збереження свого рівня обороноздатності. Це вимагає підвищення витрат на оборону, вважає Єнс Столтенберг.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від загрози того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн-членів Північноатлантичного альянсу. "Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь і боєприпасів НАТО", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, що вийшло в середу, 25 січня.
Ця підтримка безумовно є правильним кроком і абсолютно необхідна Україні, але країни Альянсу мають поповнити свої запаси, як для забезпечення власної безпеки, так і для можливості надання Україні нової допомоги, наголосив Столтенберг.
Країни НАТО повинні не тільки підтримувати Україну поставками озброєнь, а й дбати про те, щоб ця зброя справно функціонувала, а це передбачає, зокрема, постачання достатньої кількості запчастин, створення ремонтної бази та надання відповідного вишколу українських військовослужбовців, додав він.
Цільовий показник у два відсотки ВВП уже неактуальний
На тлі цього Столтенберг наголосив, що ухвалену ще 2014 року країнами НАТО ціль, згідно з якою, протягом десяти років витрати на оборонний бюджет потрібно довести до двох відсотків від національного валового внутрішнього продукту (ВВП), тепер слід переглянути. "Я припускаю, що коли ми зустрінемося в липні цього року на саміті НАТО у Вільнюсі, з'явиться нова ціль для оборонних витрат", - сказав він.
Утім, генсек НАТО визнав, що поки що не може сказати, про що конкретно домовляться країни-члени. "Але я припускаю, що це буде більш амбітна мета, ніж раніше, тому що всі бачать, що нам потрібно більше інвестувати (в оборону. - Ред.)", - зауважив Столтенберг. Він висловив упевненість, що на саміті в Литві досягнуть відповідної домовленості.
"Ніщо не вказує на те, що президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін відмовився від своєї мети завоювати Україну", - наголосив Столтенберг. Навпаки, російський лідер хоче провести нову мобілізацію, активно веде переговори з авторитарними режимами Ірану та Північної Кореї про постачання озброєння, і готовий принести в жертву десятки тисяч солдатів під час війни Росії проти України, заявив він.
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