Глава комітету Бундестагу: Два відсотки на оборону - мінімум

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман вважає, що для Німеччини відраховувати два відсотки ВВП на оборону - занадто мало. В сучасних умовах цю мету слід перевиконувати, вважає вона.

Голова комітету німецького Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) висловилася за посилення правил, що стосуються виділення країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО) не менше двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.

"Пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга встановити два відсотки як мінімальний стандарт має великий сенс не тільки в нинішніх міжнародних умовах. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своїй програмній промові в лютому теж наголосив, що нам слід постійно "перевиконувати" цю двохвідсоткову норму", - сказала вона в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, оприлюдненому в середу, 4 січня.

Штрак-Ціммерман зазначила, що ця позиція відображає точку зору Вільних демократів, до числа яких вона належить. Водночас вона закликала зважати і на необхідність фундаментальних інвестицій в інфраструктуру Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), які здійснюються й поза оборонним бюджетом.

Переговори НАТО про збільшення витрат на оборону

У НАТО зараз наростає новий конфлікт з приводу величини відрахувань на потреби оборони. За словами Столтенберга, ціла низка країн Альянсу виступає за посилення двовідсоткової норми. Вони пропонують закріпити два відсотки як мінімальний стандарт для всіх країн НАТО до 2024 року.

За даними джерел dpa, цю ідею останнім часом просувають Польща, Литва та Великобританія. Натомість противниками вважаються Німеччина, Канада і Бельгія, які наразі витрачають менше двох відсотків ВВП на оборону - цільового показника, який узгодили на саміті в 2014 році, коли Росія щойно анексувала український Крим.

Столтенберг очолить переговори з цього приводу та прагне досягнути домовленості не пізніше наступного чергового саміту, який відбудеться у литовському Вільнюсі 11-12 липня.