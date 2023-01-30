ЄС не обмежить імпорт із України попри скарги фермерів

Все більший обсяг імпорту сільгосппродукції з України до ЄС негативно вплинув на виробників сусідніх країн. Для пом'якшення наслідків Брюссель шукає заходів, які не зашкодять Україні.

Збільшений обсяг ввезення сільськогосподарських товарів з України до Європейського Союзу вплинув на фермерів країн, що межують із нею, але ЄС не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію. Про це повідомив у понеділок, 30 січня, єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі.

Головною темою засідання була ситуація на сільськогосподарському ринку на фоні війни в Україні. Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина надали доповіді про наслідки зростання імпорту сільгосппродукції з України для виробників цих країн.

Різке зростання імпорту в ЄС із України: цифри

Януш Войцеховський повідомив, що імпорт пшениці з України до ЄС зріс на порядок: з 287 тисяч тонн 2021 року до 2,8 мільйона тонн 2022-го. Обсяг ввезеної до Євросоюзу української кукурудзи зріс майже вдвічі - з 7,3 мільйона тонн у 2021-му до 12 мільйонів тонн у 2022 році. Але найбільш різким виявилося зростання імпорту в ЄС насіння соняшнику з України: 2021 року цей показник становив лише 25 тисяч тонн, а 2022-го - вже 1,8 мільйона тонн. Наприклад, до Болгарії до війни було поставлено 3000 тонн цього продукту з України, а після повномасштабного російського вторгнення - 892 тисячі тонн.

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Рада міністрів сільського господарства ЄС ухвалила, що для вирішення цієї проблеми необхідно вжити заходів на рівні Євросоюзу. "При цьому не було жодних пропозицій припинити або обмежити імпорт з України, - наголосив єврокомісар. - Йдеться про допомогу фермерам, а не про бар'єри чи заборону ввезення товарів з України. Про це не висловився жоден із представників країн ЄС".

Як допомогти східноєвропейським фермерам?

Євросоюз цілком і повністю підтримує Україну, зазначив Войцеховський. Питання в іншому: як допомогти фермерам, на яких вплинуло зростання експорту з України? Його підняли з ініціативи Польщі.

ЄС має інструменти для вирішення цієї проблеми, зазначив єврокомісар. У цьому випадку необхідно розробити схему тимчасової підтримки, можливо, із кризового фонду Євросоюзу. Зокрема, фермерам потрібно виплатити компенсації за зберігання зерна та насіння, яке вони не змогли продати. Януш Войцеховський наголосив, що для таких заходів не потрібні великі капіталовкладення, а також що це тимчасова проблема, яка буде вирішена після закінчення війни РФ проти України.

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Тим часом, є одне складне питання, яке стосується ввезення курятини з України, повідомив він. Так, з 90 тисяч тонн до війни імпорт майже подвоївся до 163 тисяч тонн, чим занепокоєні представники цього бізнесу в країнах, що межують з Україною. Якщо конкретніше, їх турбує те, що одна велика компанія в Україні контролює понад 70 відсотків ринку курятини. У зв'язку з цим Єврокомісія поки не робила жодних кроків, уточнив Януш Войцеховський.

ЄС розширить допомогу Україні

Загалом він назвав залізничні "лінії солідарності", за якими сільгосппродукція вивозиться з України до ЄС, дуже успішною ініціативою і нагадав, що на початку російського вторгнення вивезення товарів з України було практично повністю заблоковане. У Брюсселі впевнені, що "лінії солідарності" необхідно зміцнювати, незважаючи ні на що.

Тим часом загальна ситуація на європейському сільськогосподарському ринку в останні місяці стабілізувалася, повідомив Петер Куллгрен, міністр сільського господарства Швеції, що головує в ЄС. Однак російське вторгнення в Україну дуже вплинуло на ринок, а високі ціни на енергоносії залишаються проблемою для сільського господарства. Міністри обговорили подальшу підтримку українського сільськогосподарського сектору, оскільки через війну в Україні значно скоротилося виробництво.