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США відхили запит Києва ракети ATACMS (на фото), але дадуть снаряди GLSDB
США відхили запит Києва ракети ATACMS, але дадуть снаряди GLSDBФото: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP
КонфліктиУкраїна

США дадуть Києву "крилаті бомби" дальністю 150 км - Reuters

Ольга Журавльова
1 год. тому

Вашингтон відхилив запит України на ракети ATACMS, але готує для Києва партію допомоги на два мільярди доларів із бомбами малого діаметру наземного базування GLSDB, які можна запускати на відстань до 150 кілометрів.

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До нової партії військової допомоги Україні на понад два мільярди доларів, про яку США збираються оголосити найближчими днями, увійдуть бомби малого діаметру наземного базування (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB). Про це в ніч на середу, 1 лютого, повідомила агенція Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із ситуацією.

GLSDB  - це так звані "крилаті бомби", які поєднують авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Ці боєприпаси можна запускати на відстань до 150 кілометрів. Снаряди керуються за допомогою GPS і можуть бути застосовані проти броньованої техніки. Ці бомби виробництва компанії Boeing можуть використовувати ракетні системи, вже наявні в України - це пускові установки M270 MLRS і HIMARS.

США раніше відхилили запит України на ракети ATACMS дальністю в понад 290 кілометрів, нагадує Reuters. Водночас дальність "крилатої бомби" GLSDB дозволить Україні вражати цілі, які раніше були недосяжними, продовжувати контратаки та завдавати ударів по російських позиціях глибше в тилу, йдеться у повідомленні. 

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Новий пакет допомоги від США

Як очікується, новий пакет військової допомоги Україні від США також включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні боєприпаси і протитанкову зброю Javelin.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США направили Україні безпекову допомогу на суму в понад 27,2 мільярда доларів.

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