Зі США до України відправили Bradley

Американська партія у понад 60 Bradley вирушила до України. У США сподіваються, що нова бойова техніка посилить здатність ЗСУ повертати втрачені території.

США відправили до України першу партію бойових машин піхоти (БМП) Bradley в рамках угоди про військову допомогу на суму 2,85 мільярда. Про це повідомило транспортне командування збройних сил США у понеділок, 30 січня.

Партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Норт Чарлстона (Південна Кароліна) в Україну. Наголошується, що Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".

Bradley - це броньовані бойові машини, які перевозять піхоту в зоні бойових дій і забезпечують вогневу підтримку. "Це дуже потужна техніка, яку ми передаємо українцям. Ми сподіваємося, що це посилить їхню здатність просуватися вперед на полі бою і повертати втрачені території, оскільки вони матимуть обладнання, яке відповідає або навіть перевершує те, що є у росіян", - зазначила полковник американської армії Ребекка Д'Анжело.

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Безпекова допомога США

Разом з 60 БМП Bradley адміністрація Байдена оголосила про виділення додаткових 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу, що включає більше бойових машин, боєприпасів, ракет і бронетранспортерів Stryker. Таким чином, загальний внесок США становить 27,1 мільярда доларів з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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