Пентагон розглядає передачу Україні снарядів дальньої дії

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві невеликі високоточні бомби, що дозволить Києву завдавати ударів далеко вглиб російського тилу. Дальність дії системи - 150 кілометрів. Запропонована Boeing система отримала назву "Бомба малого діаметра наземного базування" (GLSDB), повідомляє агенція Reuters.

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Згідно з даними Reuters, GLSDB може бути поставлена Україні вже навесні 2023 року. Вона поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26.

"Йдеться про отримання великої кількості за низькою ціною," - сказав Том Карако, експерт із зброї та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. Карако також зазначив, що після виходу США з Афганістану залишилося багато авіаційних бомб. Їх непросто використовувати з українськими літаками, але "в сьогоднішньому контексті ми повинні шукати інноваційні способи для їх адаптації".

Хоча кілька одиниць GLSDB вже виготовлено, існує багато матеріально-технічних перешкод для офіційних закупівель. План Boeing вимагає відмови від розкриття ціни, звільняючи підрядника від поглибленого аналізу, який гарантує, що Пентагон отримає найкращу з можливих угод. Будь-яка домовленість також вимагатиме від щонайменше шести постачальників прискорити поставки своїх запчастин.

Хоча Сполучені Штати відхилили запити України на ракету ATACMS радіусом дії 185 миль (297 км), радіус дії GLSDB 94 милі (150 км) дозволив би Україні вражати важливі військові цілі, які раніше були поза досяжністю українських сил, і допоміг би ЗСУ ефективно провадити подальші контратаки.

GLSDB створений спільно SAAB AB і Boeing Co і розробляється з 2019 року.

Відносно недорога зброя

Згідно з документом-пропозицією Boeing до командування США в Європі (EUCOM), яке контролює поставки зброї, що прямує до України, основні компоненти GLSDB будуть надходити з наявних запасів на складах США.

Ракетних двигунів M26 відносно багато в наявності, а GBU-39 коштує близько 40 000 доларів кожна, що робить систему GLSDB недорогою, а її основні компоненти легко доступними. Попри те, що виробники зброї не встигають за попитом, ці фактори дозволяють випустити нову систему озброєнь уже до початку 2023 року, хоча і з низькими темпами виробництва.

Згідно з веб-сайтом SAAB, GLSDB керується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди. Такий боєприпас можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки. GBU-39, що функціонуватиме як боєголовка GLSDB, має невеликі складні крила, які дозволяють планувати понад 100 км, якщо його скинути з літака.

Новий пакет допомоги

Як повідомлялось, 23 листопада, США оприлюднили новий пакет допомоги Україні. Президент США доручив держсекретарю розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів військової допомоги для України. Як повідомляється на сайті міноборони США, до цього пакета допомоги увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, 150 великокаліберних кулеметів для протидії безпілотникам, протирадіолокаційні ракети HARM, генератори, додаткові снаряди для HIMARS, а також інші боєприпаси.