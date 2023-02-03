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Українські військові у Бахмуті, 20 грудня 2022 року
Українські військові у Бахмуті, 20 грудня 2022 рокуФото: Philippe De Poulpiquet/MAXPPP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Здавати Бахмут ніхто не буде

Ігор Бурдига
1 год. тому

Президент України назвав Бахмут фортецею та наголосив, що далекобійна зброя від Заходу не тільки зупинить наступ РФ, але й пришвидшить деокупацію Донбасу.

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Українські війська не збираються залишати Бахмут та битимуться за місто "скільки зможуть", запевнив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами саміту Україна-ЄС у п'ятницю, 3 лютого.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там, на жаль, полягли, героями", - відповів він на запитання журналістів щодо стратегії оборони міста на Донеччині.

Голова української держави не оминув нагоди попросити від європейських партнерів про нові поставки озброєння. Він наголосив, що пришвидшення передачі Україні саме далекобійної зброї дозволить ЗСУ не тільки не відійти від Бахмута, а й почати деокупацію Донбасу.

Вулиці Бахмута перетворились на руїни, 29 січня 2023 року
Вулиці Бахмута перетворились на руїни, 29 січня 2023 рокуФото: Marek M. Berezowski/AA/picture alliance

Бої за Бахмут

Бої за Бахмут на північному сході Донецької області тривають з кінця літа, втім значно інтенсифікувались за останні два місяці. Російські загарбники наступають на місто з півдня та сходу силами як регулярної армії, так і приватної військової компанії "Вагнер" бізнесмена Євгена Пригожина. 

Попри бої, що ведуться вже просто на вулицях, у місті залишаються мирні мешканці, які стають жертвами щоденних ракетно-артилерійських ударів військ РФ.

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Росія хоче реваншу - Зеленський

Володимир Зеленський також вкотре застеріг щодо планів РФ посилити наступ на східній ділянці фронту. "Росія хоче реваншу. Реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наше завдання – не дати їм такої можливості. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", сказав він.

Водночас Зеленський наголосив: стійкість підрозділів, які обороняють східні міста, залежить не тільки від збройних поставок, але й від мотивації військових.

"Мотивацію дає дух всередині держави. Я вважаю, що на початку війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. У містах, де не було окупації, було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість", - констатував президент. Він закликав, зокрема, і журналістів нагадати українцям, що війна триває.

Діти у підвалах Бахмута

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