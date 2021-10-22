Альтернативні джерела енергії

Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020)

Зима без снігу, посухи, аномальні стихійні явища та нові захворювання - лише деякі з наслідків зміни клімату, яких слід очікувати в Україні. Кліматологи розповіли DW, як саме Україні та українцям слід вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів.