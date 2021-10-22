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Альтернативні джерела енергії

Альтернативні джерела енергії - сонце, вітер, вода, біомаса. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "альтернативні джерела енергії".

До альтернативних джерел енергії зараховують енергію сонця, вітра, води, біомаси, а також гарячих джерел (геотермальна енергетика). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (11.10.2021) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.

Вітрові тюльпани: стильна "зелена" енергетика (28.07.2021) 28.07.2021

Ці "тюльпани" виробляють відновлювану енергію. Унікальний дизайн у формі квіткових пелюсток робить ці вітряки не лише гарними, але й тихими та ефективнішими.
Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео) 18.01.2021

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) 11.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Знижений тариф: на що чекати зеленій енергетиці в Україні

Знижений тариф: на що чекати "зеленій" енергетиці в Україні 21.07.2020

Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу - компроміс, досягнутий між урядом і виробниками електроенергії з альтернативних джерел. Втім, задоволені не всі.

Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео)

Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео) 11.03.2020

Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме.

Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020) 10.03.2020

Зима без снігу, посухи, аномальні стихійні явища та нові захворювання - лише деякі з наслідків зміни клімату, яких слід очікувати в Україні. Кліматологи розповіли DW, як саме Україні та українцям слід вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів.

Водопостачання за допомогою сонячних насосів (27.02.2020) 27.02.2020

Сільське господарство є основним джерелом доходу для багатьох людей в Індії. Засухи для них - катастрофа. Фермери поволі переходять з дизельних водних насосів на ті, що працюють на сонячній енергії. Так вони заощаджують гроші, збільшують врожайність та допомагають довкіллю.
У Німеччині рекорд зеленого струму, але енергія вітру пробуксовує (відео)

У Німеччині рекорд "зеленого" струму, але енергія вітру "пробуксовує" (відео) 17.01.2020

Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?

Німеччина виробила рекордну кількість "зеленого" струму, але енергія вітру "пробуксовує" (17.01.2020) 17.01.2020

Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. У 2019 році 46 відсотків електроенергії тут виробили з альтернативних джерел. А 2030 року їхня частка має зрости до 65%. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак останнім часом розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?

Чому в Німеччині стали будувати менше вітряків (03.12.2019) 03.12.2019

Перехід Німеччини на "зелену" енергетику неможливий без активного використання енергії вітру. Однак в країні дедалі більше противників появи вітропарків поблизу їхнього житла. Чому?
Тирса замість газу: як містечко на Львівщині стає енергоефективним

Тирса замість газу: як містечко на Львівщині стає енергоефективним 04.04.2019

Містечко Жовква на Львівщині - приклад того, як в Україні можна ефективно перейти на альтернативні джерела енергії. На альтернативне опалення там перевели більшість комунальних структур. Фінансує проект ЄС.

Експеримент у Нідерландах: дорожні огорожі генерують електрику (30.07.2018) 30.07.2018

У провінції Північна Голландія встановили сонячні панелі на дорожні огорожі вздовж траси. Кажуть, унікальні та зі спеціальним покриттям, яке не сліпить водіїв. Погляньмо!
Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)

Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео) 27.07.2018

Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати через скло- та вуглепластик у складі пропелерів. У Німеччині активно шукають нові способи ресайклінгу.
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