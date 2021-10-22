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Альтернативні джерела енергії - сонце, вітер, вода, біомаса. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "альтернативні джерела енергії".
До альтернативних джерел енергії зараховують енергію сонця, вітра, води, біомаси, а також гарячих джерел (геотермальна енергетика). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення?
Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме.
Зима без снігу, посухи, аномальні стихійні явища та нові захворювання - лише деякі з наслідків зміни клімату, яких слід очікувати в Україні. Кліматологи розповіли DW, як саме Україні та українцям слід вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів.
Сільське господарство є основним джерелом доходу для багатьох людей в Індії. Засухи для них - катастрофа. Фермери поволі переходять з дизельних водних насосів на ті, що працюють на сонячній енергії. Так вони заощаджують гроші, збільшують врожайність та допомагають довкіллю.
Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?
Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. У 2019 році 46 відсотків електроенергії тут виробили з альтернативних джерел. А 2030 року їхня частка має зрости до 65%. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак останнім часом розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?