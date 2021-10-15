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Природа й екологіяПольща

Найбруднішу вугільну електростанцію Європи нарешті закриють?

Міодраг Шоріч
15 грудня 2023 р.

Польща досі отримує більшу частину своєї електроенергії з вугілля. Найбільшу і найбруднішу в Європі вугільну електростанцію поляки планують закрити лише до 2036 року. Чи зможе країна обійтися без вугільної енергії?

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