Найбруднішу вугільну електростанцію Європи нарешті закриють?

Природа й екологіяПольщаНайбруднішу вугільну електростанцію Європи нарешті закриють?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПрирода й екологіяПольщаМіодраг Шоріч15.12.202315 грудня 2023 р.Польща досі отримує більшу частину своєї електроенергії з вугілля. Найбільшу і найбруднішу в Європі вугільну електростанцію поляки планують закрити лише до 2036 року. Чи зможе країна обійтися без вугільної енергії?https://p.dw.com/p/4a4aLРеклама