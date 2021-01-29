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Фотовольтаїка - метод виготовлення електроенергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фотовольтаїка".
Для виготовлення електроенергії фотовольтаїка використовує сонячні елементи, за допомогою яких сонячна енерегія перетворюється в елекртичну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Славутичі запрацював перший енергетичний кооператив: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Домашні СЕС стають дедалі популярнішими серед українців. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити сонячну електростанцію вдома та як на цьому заробити?