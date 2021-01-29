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Фотовольтаїка

Фотовольтаїка - метод виготовлення електроенергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фотовольтаїка".

Для виготовлення електроенергії фотовольтаїка використовує сонячні елементи, за допомогою яких сонячна енерегія перетворюється в елекртичну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи готова Україна стати експортером зеленого водню до Німеччини?

Чи готова Україна стати експортером "зеленого" водню до Німеччини? 29.01.2021

Німеччина робить ставку на водень. Які можливості в зв'язку з цим відкриваються для України й наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню.
Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео) 18.01.2021

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Сонячна енергія - нова королева енергопостачання? (21.10.2020) 21.10.2020

Експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують провідну роль сонячній енергії. Щороку після 2022-го вона встановлюватиме нові рекорди і стане дешевшою від енергії з вугільних електростанцій.
Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах

Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах 05.10.2020

Відновлюваній енергетиці потрібні площі. У густонаселених Німеччині та Нідерландах для фотовольтаїки починають використовувати колишні вугільні кар'єри та інші технічні водойми.
Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео) 29.06.2020

Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.

Чи можна заробити на домашній сонячній електростанції (25.06.2020) 25.06.2020

У Славутичі запрацював перший енергетичний кооператив: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Домашні СЕС стають дедалі популярнішими серед українців. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити сонячну електростанцію вдома та як на цьому заробити?

"Домашні" сонячні панелі: як це працює в Німеччині? (03.05.2019) 03.05.2019

У Німеччині доволі проста процедура встановлення сонячних панелей на дахах приватних будинків. Держава всіляко стимулює громадян переходити на відновлювальні джерела енергії.
Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях 11.04.2019

Плавуча фотоелектростанція на Круоніській ГАЕС у Литві стане першою в Балтійському регіоні. Глобальний ринок плавучої фотовольтаїки розвивається, виграти від цього можуть такі невеликі країни як Литва.
Глобальна енергетична революція наближається

Глобальна енергетична революція наближається 13.11.2017

Уже в 2050 році вся електроенергія в світі могла б вироблятися з відновлюваних джерел. Що потрібно для глобального енергетичного переосмислення та звідки саме братиметься струм, з'ясовувала DW.
Panasonic інвестує у виробництво панелей сонячних батарей Tesla

Panasonic інвестує у виробництво панелей сонячних батарей Tesla 27.12.2016

Компанії домовилися про інвестиції з японського боку в спорудження фабрики з виробництва панелей сонячних батарей. Panasonic інвестує в проект Tesla близько 250 мільйонів доларів.
Сонячні війни ЄС та Китаю: сумнівний компроміс

"Сонячні війни" ЄС та Китаю: сумнівний компроміс 30.07.2013

ЄС і Китай порозумілися у суперечці щодо демпінгових цін на китайські сонячні батареї. Але якщо політики зітхають з полегшенням, то галузь сонячної енергетики в ЄС обурюється.