Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.
Німеччина хоче відмовитися від вугільної енергетики до 2038 року, атомної енергетики теж більше не буде. То як сонячна енергія може допомогти задовольнити попит на електроенергію? І як це змінить ландшафт країни? Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. Пів мільйона модулів на металевих рамах. 100 тисяч опорних стовпців. 250 кілометрів кабелю. 150 майстрів. Замовник цього - одна з найбільших енергетичних груп Німеччини. Дивіться у репортажі DW:
Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.
Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?