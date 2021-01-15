 Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.01.2021

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Економіка

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Енергія сонця замість вугілля та атому

Енергія сонця замість вугілля та атому

Німеччина хоче відмовитися від вугільної енергетики до 2038 року, атомної енергетики теж більше не буде. То як сонячна енергія може допомогти задовольнити попит на електроенергію? І як це змінить ландшафт країни? Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. Пів мільйона модулів на металевих рамах. 100 тисяч опорних стовпців. 250 кілометрів кабелю. 150 майстрів. Замовник цього - одна з найбільших енергетичних груп Німеччини. Дивіться у репортажі DW:


 

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Енергія сонця замість вугілля та атому

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