Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Німеччина хоче відмовитися від вугільної енергетики до 2038 року, атомної енергетики теж більше не буде. То як сонячна енергія може допомогти задовольнити попит на електроенергію? І як це змінить ландшафт країни? Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. Пів мільйона модулів на металевих рамах. 100 тисяч опорних стовпців. 250 кілометрів кабелю. 150 майстрів. Замовник цього - одна з найбільших енергетичних груп Німеччини. Дивіться у репортажі DW:



