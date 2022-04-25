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Greenpeace

Greenpeace – міжнародна неурядова природозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Greenpeace". Міжнародна неурядова природозахисна організація Greenpeace була заснована 1971 року в канадському місті Ванкувер. Greenpeace спочатку привернула до себе увагу акціями проти проведення ядерних випробувань, а також проти ловлі китів. Згодом Greenpeace зосередила свою увагу також на інших екологічних темах: надмірний вилов риби в світі, глобальне потепління, вирубка перестійних лісів, атомна енергетика та використання генних технологій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою 25.04.2022

Екоактивісти Greenpeace та Extinction Rebellion біля берегів Норвегії прикували свій човен до танкера з майже 100 тисячами тонн нафти з РФ. Кількох демонстрантів було затримано.

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС? 03.03.2022

Побоювання, що вторгнення Росії в Україну може перерости у атомну війну, є цілком реальними. Але є й інша небезпека: що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?
Євро-2020: збірна Франції з мінімальним рахунком перемогла збірну Німеччини

Євро-2020: збірна Франції з мінімальним рахунком перемогла збірну Німеччини 15.06.2021

На Євро-2020 збірна Франції завдала збірній Німеччини поразки з рахунком 1:0. Автогол забив німецький захисник Матс Гуммельс.
Міністри ЄС дійшли компромісу щодо аграрної реформи

Міністри ЄС дійшли компромісу щодо аграрної реформи 21.10.2020

Рада ЄС схвалила спільні заходи реформування аграрної політики. Їх основа - екопреміювання фермерів. Однак, остаточно доля екопреміювань вирішиться після дебатів у Європарламенті.

Greenpeace на підставі дослідження закидає ФРН порушення правил експорту озброєнь

Greenpeace на підставі дослідження закидає ФРН порушення правил експорту озброєнь 19.07.2020

Протягом останніх 30 років німецька зброя систематично спливає в зонах бойових дій та потрапляє в руки диктаторів, заявили в Greenpeace. Тому необхідно переглянути закон про експорт озброєнь, наголосила організація.

У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини

У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини 22.12.2019

600 тонн ядерних відходів далі відправлять потягом з Санкт-Петербурга в Новоуральськ. Вантаж проїде біля житлових будинків, зазначають екологи.
Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату

Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату 15.12.2019

Від неспроможності країн домовитися щодо цілей для захисту клімату постраждають менш розвинені країни. Це спричинить посилення конфліктів та збільшення кількості біженців, наголошують борці за захист клімату.
Забруднення повітря: яким даним вірити і як захиститися?

Забруднення повітря: яким даним вірити і як захиститися? 23.10.2019

Над українськими містами, зокрема і над Києвом, уже кілька днів стоїть смог. Метеорологи запевняють, що рівень викидів у повітря у нормі. DW з'ясовувала, що відбувається.

У Сибіру не вщухають лісові пожежі

У Сибіру не вщухають лісові пожежі 07.08.2019

За різними даними, на сьогодні на сході Росії горять ліса на території від 2,5 мільйона до 4,5 мільйона гектарів. Через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.
Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці

Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці 29.04.2019

Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу, яка незабаром розпочне буріння найпівнічнішої свердловини Норвегії.

Брудні труби Північного потоку-2

Брудні труби "Північного потоку-2" 13.12.2018

Рух зелених має мало спільного з президентом США Дональдом Трампом. Але як захисники довкілля, так і Трамп намагаються заблокувати спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ піде до Європи.
Суд у РФ відмовився зупиняти Північний потік-2 на вимогу Грінпісу

Суд у РФ відмовився зупиняти "Північний потік-2" на вимогу "Грінпісу" 10.12.2018

Екологи стверджують, що прокладання газогону "Північний потік-2" на території Кургальського заказника в Росії зашкодить тваринам і рослинам із Червоної книги РФ.

Боротьба з пластиком: міфи та реальність (08.11.2018) 08.11.2018

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Саміт G20 у Гамбурзі: протестувальники вже приїхали (03.07.2017) 03.07.2017

Вже 20 тисяч активістів різноманітних рухів прибули до Гамбурга, де 7-8 липня відбудеться саміт "великої двадцятки". Переважна більшість налаштовані мирно. Втім, є невеликі групи радикалів, яких поліція вважає схильними до насильства.

Greenpeace та Ейфелева вежа проти Марін Ле Пен (05.05.2017) 05.05.2017

Активісти "Грінпіс" вивісили величезний плакат з гаслом "Свобода, рівність, братерство" на Ейфелевій вежі у Парижі. Вони закликають не голосувати за праворадикальну кандидатку Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів.

"Америка - перша": а хто ж другий? (22.02.2017) 22.02.2017

Уже місяць минув від інавгурації Трампа. Тоді у своїй промові він невпинно повторював: Америка - перша! А хто ж другий? Відео-пародії на відоме гасло Трампа "America first" записали в десятках країн.

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