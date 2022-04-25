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Greenpeace – міжнародна неурядова природозахисна організація.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Greenpeace". Міжнародна неурядова природозахисна організація Greenpeace була заснована 1971 року в канадському місті Ванкувер. Greenpeace спочатку привернула до себе увагу акціями проти проведення ядерних випробувань, а також проти ловлі китів. Згодом Greenpeace зосередила свою увагу також на інших екологічних темах: надмірний вилов риби в світі, глобальне потепління, вирубка перестійних лісів, атомна енергетика та використання генних технологій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Протягом останніх 30 років німецька зброя систематично спливає в зонах бойових дій та потрапляє в руки диктаторів, заявили в Greenpeace. Тому необхідно переглянути закон про експорт озброєнь, наголосила організація.
Вже 20 тисяч активістів різноманітних рухів прибули до Гамбурга, де 7-8 липня відбудеться саміт "великої двадцятки". Переважна більшість налаштовані мирно. Втім, є невеликі групи радикалів, яких поліція вважає схильними до насильства.