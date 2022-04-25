Greenpeace – міжнародна неурядова природозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Greenpeace". Міжнародна неурядова природозахисна організація Greenpeace була заснована 1971 року в канадському місті Ванкувер. Greenpeace спочатку привернула до себе увагу акціями проти проведення ядерних випробувань, а також проти ловлі китів. Згодом Greenpeace зосередила свою увагу також на інших екологічних темах: надмірний вилов риби в світі, глобальне потепління, вирубка перестійних лісів, атомна енергетика та використання генних технологій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.