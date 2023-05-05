Надмірне споживання: німцям не вистачає ресурсів планети

Німеччина до 4 травня вичерпала свій умовний річний обсяг природних ресурсів, які може бути відновлено протягом року. Подальше споживання компенсуватиметься за рахунок бідніших країн - і майбутніх поколінь.

Попри уповільнення зростання німецької економіки на тлі повномасштабної війни РФ проти України, Німеччина цього року досягла межі допустимого споживання ресурсів до того ж дня, що й рік тому, а саме - до 4 травня.

Тим часом на глобальному рівні допустимий річний обсяг споживання ресурсів планети виявиться перевищеним 28 липня, і ця дата - найбільш рання за всю 30-річну історію її визначення американською неурядовою природоохоронною організацією Global Footprint Network.

Останні пів століття потреби населення Землі постійно зростали

Йдеться про так званий "біологічний потенціал" планети, під яким мається на увазі "здатність екосистем виробляти біологічні матеріали, які використовуються людьми, і поглинати відходи, що виробляються людьми". У 1970-х роках цього потенціалу в Землі було більш ніж достатньо для задоволення щорічної потреби людства в ресурсах. Однак за останні пів століття ці потреби постійно зростали.

У глобальному масштабі, щоб підтримувати свій спосіб життя на звичному рівні, людству зараз необхідно 1,7 обсягу ресурсів, що є на планеті. Тоді як для жителів Німеччини цей показник взагалі дорівнює трьом. Іншими словами, німці споживають зараз утричі більше, ніж можуть собі дозволити, якщо виходити з можливостей відновлення ресурсів планети.

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Вважається, що розплачуватися за таке надлишкове споживання доведеться Глобальному Півдню (країни, які Світовий банк оцінює як такі, що мають низький або середній дохід в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні). Такі країни, як Індонезія або Еквадор, наприклад, не перевищують умовний обсяг ресурсів, що їм належить, до грудня і живуть майже по кишені. Проте належні їм ресурси експлуатуються багатшими країнами, як-от Німеччиною. У 2023 році наймасштабніша перевитрата ресурсів була в Катару. Він вичерпав розрахований для нього обсяг відновлюваних природних ресурсів уже до 10 лютого.

Логіка нескінченного зростання економіки Німеччини

ФРН - єдина промислово розвинена країна, яка вибирає свою частку ресурсів так рано. За розрахунками Global Footprint Network, Франція досягне цього порогу лише на день пізніше - 5 травня. Греція, Японія та Великобританія перевищать допустимі обсяги споживання також упродовж цього місяця.

Віола Вольґемут Фото: Greenpeace/J. Rezac

"Велика проблема, з якою ми зіткнулися в Німеччині, як і загалом у регіоні Глобальної Півночі (країни Європи, США, Канада, Японія, Південна Корея. - Ред.), полягає в тому, що ми ще не зрозуміли, що ресурси обмежені", - зазначає Віола Вольґемут (Viola Wohlgemuth), фахівчиня з економіки замкнутого циклу та боротьби з токсичними речовинами у німецькому осередку Greenpeace. Вона посилається на дані Всесвітньої ради ресурсів (World Resources Council), згідно з якими 90 відсотків втрат біорізноманіття пов'язано з "експлуатацією ресурсів та їхньою переробкою на продукцію", а також із тим, що таке виробництво є причиною викиду 50 відсотків парникових газів на планеті.

Незважаючи на цю "велику ресурсну кризу", такі країни, як Німеччина, "так нічого і не навчилися", нарікає Вольґемут. У минулому ФРН вважалася "зразком кліматичної чесноти", згадує берлінський кліматичний активіст Тадціо Мюллер (Tadzio Müller). "Причина цього міфу про Німеччину як "екологічного чемпіона" за іронією долі не має нічого спільного з німецькою промисловою політикою або політичними стратегіями Берліна на урядовому рівні. Він цілком пов'язаний з потужними громадськими рухами", - вважає Мюллер.

У зв'язку з цим він згадує громадський рух проти використання атомної енергії, що розвинувся у країні в 1970-80-х роках; численні розробки в галузі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на німецьких підприємствах середнього та малого бізнесу, а також нещодавні акції молодих активістів на підтримку боротьби зі зміною клімату та за відмову від викопного палива.

І все ж, щоб ефективно протистояти зміні клімату та вирішити "надзвичайно серйозну проблему скорочення біологічної різноманітності", яка пов'язана з надмірним споживанням, насамперед необхідно переглянути принцип нескінченного зростання, що лежить в основі економічної політики Німеччини, упевнений активіст. За словами Мюллера, це стосується й ідеї "зеленого зростання економіки", або того, що він називає "електромобільним капіталізмом", який також ґрунтується на значному збільшенні споживання ресурсів - особливо мінералів та рідкісноземельних елементів.

Економіка замкнутого циклу

Нині федеральний уряд Німеччини обговорює нову національну стратегію економіки замкнутого циклу, намагаючись запровадити ефективні методи господарювання, які скорочують споживання ресурсів - навіть за збереження колишньої моделі зростання, зазначає Мюллер.

На думку Вольґемут, така модель економіки життєво необхідна, щоб відсунути дату, коли умовний обсяг спожитих ресурсів Землі вважається витраченим. "Ми повинні змінити свої бізнес-моделі так, щоб продукція, що випускається, була дійсно придатна для вторинної переробки", - підкреслює вона, посилаючись на принципи скорочення споживання, повторного використання та переробки (reduce, reuse and recycle), що лежать в основі європейського плану дій Green Deal з розвитку економіки замкнутого циклу. Вольґемут також закликає запровадити в Німеччині максимальну межу обсягу ресурсів, які може бути використано.

Такі обмеження, на її думку, мають поширюватись й на енергоспоживання. За даними Greenpeace, тільки чверть газу, що споживається у ФРН, йде на опалення або приготування їжі, тоді як велика частина викопного палива з високим вмістом вуглецю використовується в неекологічному виробництві.

Необхідність скорочення викидів парникових газів

На думку Крістофа Бальса (Christoph Bals), політичного директора екологічної організації Germanwatch, викиди парникових газів є прямим наслідком надвиробництва та надлишкового споживання і їх необхідно швидко скоротити, щоби Німеччина змогла зменшити обсяги свого надлишкового споживання. "Викиди вуглекислого газу в ФРН мають скорочуватися утричі швидше, ніж зараз", - переконаний він.

Крістоф Бальс Фото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

В організації Germanwatch вважають покращення доступу до високошвидкісного залізничного транспорту та скорочення кількості авіаперельотів одним зі способів скоротити обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу. Проте вирішити проблему надмірного витрачання ресурсів Німеччини вдасться лише скоротивши споживання.

"Ми розглядаємо всі проблеми окремо - зміна клімату, втрата біорізноманіття або нестача продовольства. Начебто вони виникають незалежно одна від одної, - розмірковує засновник і голова Global Footprint Network Матіс Вакернаґель (Mathis Wackernagel). - При цьому всі вони є проявами однієї й тієї ж проблеми: те, що наш колективний обмін речовин та енергії, кількість речей, які використовує людство, стали надто великими порівняно з тим, що може відтворити Земля".