Частка "зеленої енергетики" у ФРН вперше перевищила 50 відсотків за півріччя

На відновлювані джерела енергії (ВДЕ) припало 50,2 відсотка споживання електрики в Німеччині за підсумками першого півріччя 2020 року. Вперше "зелена енергетика" забезпечила більше половини використаної електроенергії в країні, свідчать попередні дані Федерального об'єднання підприємств енерго - і водопостачання( BDEW), оприлюднені в четвер, 30 липня.

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Раніше аналогічні відомості опублікувало і Федеральне відомство із захисту навколишнього середовища, навівши дані "близько 50 відсотків". Зростання частки ВДЕ може бути пов'язане частково з загальним зниженням електроспоживання в Німеччині через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Рекорди відновлюваної енергетики в Німеччині в 2020 році

За перші шість місяців в країні було використано 272 мільярда кіловат-годин електроенергії, що приблизно на 26 млрд кВт-годин (або на 5,7 відсотка) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Аналітики BDEW вважають, що причиною тому послужило, перш за все, ослаблення економіки на тлі пандемії, яке призвело до зниження потреби промислових підприємств в електриці.

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Це не перший рекорд "зеленої енергетики" в 2020 році. За підсумками першого кварталу року відновлювана енергетика вперше виробила в Німеччині більше електроенергії, ніж традиційна - 51,2 відсотка.

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