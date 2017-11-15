У Німеччині тестують плавучий вітрогенератор для глибоких морів

Спочатку озеро, потім Балтійське море, а згодом тихоокеанське узбережжя Китаю. Такий план випробувань нової технології для отримання відновлюваної енергії за допомогою вітру. На півночі Німеччини поблизу Бремергафена енергетична компанія EnBW та інженерна фірма Aerodyn Engineering почали тестувати плавучий вітрогенератор. Точніше, його модель в масштабі 1:10. Проєкт отримав назву Nezzy2.

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EnBW - фахівець з морських вітропарків

EnBW вже має чималий досвід у галузі морської вітроенергетики. З 2011 року компанія експлуатує на Балтиці перший у Німеччині комерційний морський вітропарк, що складається з 21 вітрогенератора. 2015 року недалеко від нього запрацював значно більший парк з 80 вітряками, а з січня 2020 року ще 87 потужних турбін у двох парках на Північному морі забезпечують "зеленою" електроенергію близько 710 тисяч домашніх господарств.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель оглядає в 2011 році перший в Німеччині морський вітропарк Baltic 1

Компанія має намір і далі прискорено розвивати морську вітроенергетику, в тому числі зі своєю французькою дочірньою компанією Valeco, оскільки в Німеччині розміщення вітряків на суходолі дедалі частіше наражається на опір місцевого населення. На морі - інша проблема, технічна: ставити на дно вітрогенератори економічно доцільно за глибини не більше 50 метрів. Тож досить неглибокі Балтійське і Північне моря для цих цілей підходять, а ось уже на атлантичному узбережжі Франції з наявними технологіями годі розвернутися.

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Отже, потрібні не стаціонарні, а плавучі вітряки. Саме їхньою розробкою вже близько десяти років займається створена в 1997 році в містечку Рендсбурзі на півночі Німеччини фірма Aerodyn Engineering, що спеціалізується на розробці технічних рішень для вітряків. Тестування свого попереднього проєкту Nezzy вона провела ще 2018 року в глибоких водах поблизу тихоокеанського узбережжя Японії.

Nezzy2 кине якір біля берегів Китаю

І ось тепер - проєкт Nezzy2, що складається вже з двох з'єднаних між собою вітряків 18 метрів заввишки. Вони закріплені на плавучому бетонному фундаменті, що міститься трохи нижче поверхні води, так що з боку видно тільки три "поплавки", що утримують його на потрібній глибині. Фундамент міцно закріплений на дні шістьма якорями.

Закріплену на якорях конструкцію Nezzy2 тримають на воді три "поплавки"

Два вітрогенератори роблять плавучу конструкцію стабільнішою - це довели випробування моделі в масштабі 1:36, успішно проведені в спеціальній установці зі штучними хвилями в Корку в Ірландії. Розпочатий тепер перший етап випробувань 18-метрової моделі проводять у Німеччині на озері завглибшки 10 метрів, що в масштабі 1:1 відповідало б 100 метрам. Оскільки тут немає ні хвиль, ні течії, то тестується головним чином робота самих вітрогенераторів.

Потім протягом двох з половиною місяців модель Nezzy2 збираються випробувати в Балтійському морі, після чого конструкцію повністю демонтують, щоб наприкінці 2021 року спільно з китайським партнером розпочати біля берегів КНР випробування кінцевого варіанта плавучого вітрогенератора висотою в 180 метрів і загальною потужністю в 15 МВт.

Плавучі вітропарки - вже не фантастика

"Потенціал у нової технології величезний. Її можна буде застосовувати в країнах і на морських територіях з великими глибинами, що розширить можливості відновлюваної енергетики", - переконана Ганна Кеніґ (Hannah König), яка очолює в EnBW відділ вітряної та морської техніки.

Китай активно розвиває ВДЕ. Цей морський вітропарк поблизу Шанхая був споруджений більше десяти років тому

"Ми переконані, що Nezzy2 дозволить світовій вітряній енергетиці в майбутньому виробляти на морі з вітру ще вигіднішу електроенергію", - запевняє виконавчий директор Aerodyn Engineering Зенке Зіґфрідсен (Sönke Siegfriedsen). Адже плавучі вітряки монтуватимуть на березі, а потім вже готову конструкцію просто буксируватимуть на потрібну позицію, що істотно дешевше розміщення в морі стаціонарного вітрогенератора.

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Над плавучими вітрогенераторами працюють зараз не тільки EnBW і Aerodyn Engineering. Найвідомішим проєктом є Hywind Scotland - перший у світі плавучий вітропарк з п'яти вітряків по 6 МВт, споруджений у 2017 році в Північному морі біля берегів Шотландії норвезьким енергетичним концерном Equinor. Схожі проєкти з різними технологіями є й в Португалії, Іспанії, Франції та Японії.

Тож плавучі вітряки у відносно глибоких водах Атлантичного і Тихого океанів - це вже не фантастика, а початок завтрашнього дня. EnBW прагне прискорити його прихід, але при цьому не забуває про "традиційні" вітропарки. Ще один потужністю в 900 МВт, в якому буде до 100 закріплених на дні Північного моря вітряків, компанія планує спорудити до 2025 року.