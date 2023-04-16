Німеччина відключила останні АЕС

У ніч на неділю, 16 квітня, у ФРН відключили від мережі три останні атомні електростанції (АЕС), які працювали, - Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії.

Противники атомної енергетики протягом дня відзначали цей історичний крок мітингами в Берліні та інших містах. Одночасно на вулиці вийшли і люди, які виступають проти закриття АЕС. Хоча рішення про поступову відмову Німеччини від ядерної енергетики було ухвалено вже давно, дискусії про її плюси та мінуси тривають.

Зелені: Відмова від АЕС зробить ФРН безпечнішою

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Штеффі Лемке (Steffi Lemke) впевнена, що відмова від атомної енергетики зробить Німеччину безпечнішою. "Ризики, пов'язані з атомною енергетикою, зрештою, не піддаються контролю в разі аварії", - сказала представниця "Союз-90"/Зелені", інформаційному агентству dpa.

Співголова партії Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) заявила у Twitter, що вихід з ядерної енергетики означає остаточний початок доби відновлюваних джерел енергії. Парламентська фракція правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) написала у Twitter: "Атомна енергія? Бувай!".

ВДП вірить у майбутнє ядерної енергетики в Німеччині

Водночас генеральний секретар Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП), що входить до урядової коаліції, Біджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) закликав не відмовлятися від технології повністю. "У ядерної енергетики має бути майбутнє в Німеччині навіть після відмови від неї", - сказав він dpa. За його словами, це охоплює розширення досліджень у сфері ядерного синтезу і використання можливостей, що надаються новими і безпечнішими технологіями ядерного поділу.

Міністр фінансів ФРН і лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вважає, що три АЕС необхідно залишити в резерві і не демонтувати.

Майже дві третини німців проти відключення АЕС

Тим часом, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення dpa, майже дві третини німців виступають проти закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки вважають за необхідне продовжити термін експлуатації АЕС на обмежений, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині. Результати опитування було опубліковано 10 квітня.

Читайте також: Німеччина закликає до санкцій проти атомної енергетики РФ

Рішення про відмову від атомної енергетики було ухвалено урядом Анґели Меркель (Angela Merkel) на тлі масштабної катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" в Японії в 2011 році. Останні три атомні електростанції в Німеччині - Isar 2, Emsland і Neckarwestheim 2, як спершу планувалося, мали бути остаточно відключені від мережі наприкінці 2022 року. Однак через агресивну війну Росії проти України та спричинену нею енергетичну кризу уряд вирішив перенести термін зупинки АЕС на 15 квітня.