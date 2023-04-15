Німеччина закликає до санкцій проти атомної енергетики РФ

Росія використовуює залежність Заходу у сфері енергетики для тиску. Тому атомна промисловість РФ також має потрапити під західні санкції, вважає віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

Уряд Німеччини на тлі російського збройного вторгнення в Україну виступив за введення санкцій ЄС щодо атомної промисловості Росії. "Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію запровадити санкції і щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета", - заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в суботу, 15 квітня.

Росія, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій і зберігає на своїй території радіоактивні відходи. На думку Габека, Євросоюзу потрібно посилювати незалежність від Росії. "Ми вже далеко просунулися в багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор", - зазначив віцеканцлер ФРН.

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Габек: Росія - ненадійний партнер

За словами Габека, пріорітетне ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія - винятково чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що в питанні санкцій щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо почати і не боятися рішучих дій і в цій сфері", - зазначив він.

Габек уже відразу після нещодавнього візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо покупців російського урану.

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