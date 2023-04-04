ФРН допомагатиме Україні відновлювати енергосистему

Україна і Німеччина планують розширювати енергетичне партнерство, а у відновленні українською енергосистеми особливий акцент буде зроблений на розвиток "зеленої" енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у вівторок, 4 квітня, підписали заяву про наміри, яка розширює напрямки енергетичного партнерства, повідомило українське міненерго.

"Німеччина буде підтримувати Україну в забезпеченні енергопостачання там, де це можливо. З цією метою ми розширили наше енергетичне партнерство, включивши в нього управління кризами та стійкість", - наголосив Габек.

За його словами, з одного боку, передбачається підтримка у відновленні енергетичної інфраструктури у надзвичайних ситуаціях, а з іншого - середньострокове та довгострокове відновлення енергосистеми України.

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Акцент на "зелену" енергетику

В українському міністерстві зазначили, що документ передбачає акцент на "зелене" відновлення та відбудову енергетики України.

"Сонячна енергія, енергія вітру та біомаса повинні відігравати тут важливу роль для зменшення викидів вуглекислого газу та посилення безпеки", - зауважив віцеканцлер.

Також партнерство передбачає співробітництво у сфері енергозбереження через енергоефективність, підтримку структурних змін у вугільних регіонах України, зокрема реалізацію проєктів "справедливого переходу" та "зелених" проєктів у цих регіонах.

"Це співпраця на рівні не тільки урядів, але і бізнесів. Дуже важливо, що німецькі компанії зацікавлені в інвестиціях і реалізації енергетичних проєктів в Україні. Я впевнений, що результатом цієї співпраці буде українська стійка і незалежна енергосистема і створення в Україні великого енергетичного хабу для всієї Європи", - наголосив Герман Галущенко.

Він подякував Німеччині за підтримку енергетичного сектору України і готовність допомагати з відновленням "за найсучаснішими зеленими енергоефективними технологіями".

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