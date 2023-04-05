Габек закликає до санкцій проти покупців російського урану

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) закликав запровадити санкції проти країн, які отримують уран з Росії для своїх атомних електростанцій. Відповідну заяву він зробив у середу, 5 квітня, в інтерв'ю німецькому громадському радіо Deutschlandfunk.

За словами Габека, під час його дводенного візиту до Києва обговорювалися санкції проти РФ, і головним питанням було "постачання з Росії урану для ядерного палива в Європу". Він зауважив, що українські високопосадовці запитували, чому закупівля російського урану досі не заборонена Заходом, попри численні економічні санкції проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну, пише агенція dpa. "І я думаю, що на це немає хорошої відповіді", - сказав Габек, додавши, що в це мало б статися. "Навіть якщо це означатиме пристосування (поставок. - Ред.) для країн, які все ще оснащують атомні електростанції російським ураном. Але це здається мені розумним", - наголосив він.

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Контроль за існуючими санкціями

Габек також наголосив на необхідності виконання існуючих санкцій. "У нас є чіткі дані, що діючі санкції обходяться, обходяться через треті країни. Це не прийнятно, всім має бути зрозуміло, що це не гра в хованки і не дріб'язкове правопорушення, а мова йде про санкції, які повинні врешті-решт допомогти закінчити війну, і хто обходить їх, підриває саме ці зусилля", - зазначив він.

Віцеканцлер ФРН переконаний, що необхідний кінцевий контроль товарів, які можуть бути використані у війні. А саме, компанії повинні "довести, де перебувають товари, щоб вони раптом не опинилися на Донбасі через таємні канали, на боці росіян".

Межі підтримки України

Габек також окреслив межі підтримки Берліном Києва. "Ми не повинні ставати учасниками війни. Важливо, щоб цей кордон завжди дотримувався", - наголосив він. На запитання, що для нього є червоною лінією, Габек відповів: "Присутність німецьких військ в Україні".

При цьому він вважає за необхідне збільшувати присутність в Україні німецьких компаній, але для цього потрібні державні інвестиційні гарантії. "Багато підприємств зацікавлені у приході в Україну, інвестуванні в Україну. Якщо деякі з них почнуть (приходити на український ринок. - Ред.) зараз, і якщо інструменти держгарантій доступні, то я можу собі уявити, що інші фірми будуть зацікавлені", - наголосив політик . За даними Deutschlandfunk, одинадцять проєктів на суму 220 мільйонів євро вже забезпечені такими гарантіями.

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Відновлення України

Разом із віцеканцлером ФРН у Києві перебувала делегація представників німецького бізнесу. Про відновлення України минулого тижня говорила і міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). Разом з українським послом у Німеччині Олексієм Макеєвим вона презентувала онлайн-платформу "Відновлення України".

Передбачається, що на інтернет-сторінці www.ukraine-wiederaufbauen.de мають встановлювати контакти благодійні організації, підприємства та міста у Німеччині, які хочуть допомогти у відновленні України.

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