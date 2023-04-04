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BayerФото: Daniel Kalker/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німецький Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів євро

Даниїл Сотников
1 год. тому

Уряд Німеччини пообіцяв гарантії фірмам, які вирішать інвестувати в економіку України, розповів міністр економіки ФРН Роберт Габек під час візиту до Києва.

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Німецький фармацевтичний концерн Bayer AG інвестує в Україну 60 мільйонів євро. Про це в інтерв'ю телеканалу ZDF повідомив віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), який 3 квітня прибув з візитом до України.

Крім того, німецька будівельна компанія Fixit майже вдвічі розширить свої потужності з виробництва будматеріалів в Україні. За словами міністра, цей крок необхідний для післявоєнної відбудови країни - ремонту доріг, будівель і мостів.

При цьому Габек зазначив, що уряд ФРН надасть німецьким фірмам інвестиційні гарантії на випадок, якщо їхні заводи будуть зруйновані, наприклад, унаслідок ракетного удару. "Зазвичай ми так не робимо, але в цьому випадку зробимо", - сказав він.

Україна може замінити втрачений російський ринок

За словами Габека, для залучення необхідних інвестицій для відбудови необхідний збіг трьох чинників: Україна повинна створити хороші інвестиційні умови, необхідні гарантії з боку державного сектору, а приватний капітал повинен захотіти прийти в країну.

"Ми багато інвестували в Росію, і ринок був втрачений. Тепер можна пошукати інші ринки - чому б не Україна?" - сказав міністр.

Роберт Габек з Володимиром Зеленським під час візиту до України
Роберт Габек з Володимиром Зеленським під час візиту до УкраїниФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Габек прибув до України з візитом 3 квітня у супроводі делегації німецьких підприємців. Основною метою його поїздки було обговорення питань відновлення України та співпраці в галузі енергетики.

За словами міністра, поїздка має стати знаком того, що в Німеччині вірять у перемогу і відновлення України, а також, що в інтересах Європи не тільки підтримати країну у скрутній ситуації, а й зробити її економічно сильним партнером у майбутньому.

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