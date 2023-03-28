Міністри ЄС обговорили санкції проти російського атома

На раді міністрів енергетики Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, 28 березня, обговорювали постачання енергетичного обладнання Україні та нові санкції щодо Росії, зокрема в атомній галузі, повідомив український міністр Герман Галущенко, який був запрошений на зустріч.

"Ми докладно обговорили, як це вплине на країни, в яких виробництво енергії все ще залежить від російського палива. Але важливо порушити це питання і запровадити санкції в ядерній галузі після всього, що вони (росіяни. - Ред.) зробили з ядерною безпекою, і зробити це просто зараз та надіслати потужний сигнал цивілізованому світу, що росіянам не місце на європейському ринку", - сказав він.

У Брюсселі пообіцяли розглянути цю пропозицію. "Я вітаю сьогоднішній натиск України і прошу країни ЄС здійснити подальші кроки для зниження залежності від газу та нафти, а також від ядерного палива з Росії. Сьогодні для нас це був важливий заклик, який ми обов'язково візьмемо на озброєння", - сказала DW міністерка енергетики головуючої у Раді Євросоюзу Швеції Ебба Буш.

З початку повномасштабної російської агресії світ побачив, "як енергетичний сектор стає зброєю та опиняється на передовій війни", тому дуже важливо продовжувати обговорювати наступні кроки на підтримку України, наголосила вона. ЄС підтримує українську енергетику та вже відправив близько п'яти мільйонів одиниць техніки, серед яких генератори та трансформатори.

Читайте також: Європарламент виступає за санкції проти "Лукойла" і "Росатома": резолюція

Шведське головування в ЄС: Солідарність з Україною непохитна

Буш запевнила, що безперервна підтримка українського народу є пріоритетом під час шведського головування, а солідарність з українським народом усіх країн Євросоюзу залишається непохитною.

Солідарність європейських країн - ключове питання для України, підтвердив Галущенко. "Росія не лише атакує українську енергосистему, а й хоче розколоти ЄС, це очевидно. Важливо, що нам вдається залишатися разом. Люди на передовій борються за те, щоби стати частиною Євросоюзу, і важливо їх мотивувати", - зазначив він.

Буш пообіцяла, що ЄС залишиться відданим партнером України: "Особливо коли Україна нарешті, сподіваюся, скоро, переможе у війні і зможе вступити у фазу відновлення". За її словами, підтримка та відновлення енергетичного сектору в Україні має велике значення для всього Євросоюзу.

Український міністр: Ми житимемо з військовою загрозою вічно

Галущенко нагадав, що за оцінкою Світового банку, збитки, завдані Росією українській енергетичній інфраструктурі, становлять 100 мільярдів євро. "Важливо не відновлювати нашу енергетичну систему як було, потрібно відновлювати краще, з інноваціями та новими підходами, і ми повинні розуміти, що ми житимемо з цією військовою загрозою вічно, тому ми також повинні взяти це до уваги. Для нас це щось нове", - додав він.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни та інституції ЄС виділили близько 67 мільярдів євро на підтримку українців та запровадили безпрецедентні санкції щодо Росії. У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Читайте також: Глава Єврокомісії привітала "відчутний прогрес" України на шляху до членства в ЄС