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Будівля Європарламенту у СтрасбурзіФото: Pascal Bastien/AP/picture alliance
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ЄП виступає за санкції проти "Лукойла" і "Росатома"

Ксенія Польська
17 хв. тому

Перед самітом ЄС-Україна Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розширити санкції проти РФ, посилити військову підтримку України та сприяти початку переговорів щодо її вступу до ЄС.

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Європейський парламент напередодні саміту ЄС - Україна, який відбудеться 3 лютого у Києві, ухвалив резолюцію, де висловив очікування від цієї зустрічі. Текст документа було ухвалено у четвер, 2 лютого, голосами 489 депутатів проти 36, ще 49 парламентарів утрималися.

Парламент ЄС наполягає на якнайшвидшому ухваленні десятого пакету санкцій проти Росії та на розширенні санкційних списків. Зокрема, на включенні до них таких компаній, як "Лукойл" та "Росатом", які ще присутні на ринку Євросоюзу. До посадовців, причетних до широкого спектру незаконних дій, включаючи депортації та проведення псевдореферендумів на окупованій території України, також мають бути застосовані санкції, вважають євродепутати.

Вони знову закликали запровадити негайне та повне ембарго на викопне паливо та уран з Росії, а також повністю відмовитися від газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

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Працювати над початком переговорів щодо членства України в ЄС

Європейський Союз має "працювати над початком переговорів щодо вступу" України до ЄС та "підтримувати дорожню карту наступних кроків для приєднання України до єдиного ринку ЄС", йдеться у резолюції. Депутати Європарламенту підкреслили, що вступ до Європейського Союзу - це процес, заснований на заслугах, і який включає дотримання необхідних процедур, умов та проведення реформ.

У зв'язку з цим вони закликали українську владу якнайшвидше здійснити реформи, необхідні для того, щоб країна повністю відповідала критеріям членства в ЄС.

Посилити підтримку України

Європарламент також закликав держави Євросоюзу розширити та прискорити військову допомогу Україні, зокрема надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку країни.

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Учасників саміту у Києві євродепутати попросили приділити першочергову увагу пакету заходів для відновлення України. Цей пакет має бути спрямований на надання допомоги та реконструкцію у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Підтримка також допоможе стимулювати економічне зростання в Україні після війни, наголошують парламентарі.

У резолюції повторюється заклик Європарламенту використати заморожені активи Центрального банку Росії та російських олігархів для фінансування відновлення України.

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